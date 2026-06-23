O nome de Fabio Cannavaro voltou a ganhar destaque no cenário internacional após a divulgação de seu salário à frente da seleção do Uzbequistão. Desde que assumiu o comando da equipe em 2025, o treinador figura entre os mais bem remunerados do futebol de seleções, reflexo direto do forte investimento do país no esporte.

De acordo com os dados mais recentes, Cannavaro recebe cerca de 4 milhões de euros por ano, valor equivalente a aproximadamente R$ 23,6 milhões. O montante o coloca na quarta posição do ranking global, atrás apenas de grandes nomes do futebol mundial.

No topo da lista aparece Carlo Ancelotti, que lidera com folga. Em seguida estão Thomas Tuchel e Julian Nagelsmann, ambos também com salários elevados e compatíveis com o peso das seleções que comandam.

A presença de Cannavaro entre os mais bem pagos técnicos de seleções é explicada não apenas por sua trajetória como treinador, mas também pelo prestígio construído como jogador. Capitão da Itália campeã mundial em 2006, ele foi eleito o melhor jogador daquela Copa do Mundo e recebeu no mesmo ano a Bola de Ouro, consolidando seu nome na história do futebol.

O Uzbequistão, por sua vez, intensificou seus investimentos no futebol a partir de 2023, quando passou a priorizar projetos de infraestrutura, formação de treinadores e desenvolvimento de categorias de base. A chegada de Cannavaro simboliza essa nova fase de ambição esportiva.

Fechando o ranking dos dez técnicos de seleções mais bem pagos do mundo aparecem ainda nomes como Didier Deschamps, Marcelo Bielsa, Ronald Koeman, Gustavo Alfaro e Lionel Scaloni, reforçando o alto patamar financeiro das principais seleções do futebol mundial.