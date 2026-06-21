Muitas pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família, tem dúvidas sobre práticas que podem render o desligamento do programa. Uma das principais é se ao assinar a carteira de trabalho, os valores são automaticamente cortados?

Se você também tem essa questão em mente, temos aqui a resposta. Não, você não perde o Bolsa Família automaticamente ao assinar a carteira de trabalho. Esse é um dos maiores mitos sobre o programa.

O governo federal tem uma regra específica para proteger quem consegue um emprego com carteira assinada (CLT), garantindo que a pessoa não fique desamparada imediatamente. O que determina a permanência no programa não é o fato de ter uma assinatura na carteira, mas sim a renda por pessoa (renda per capita) da família.

Créditos: Agência Brasil/Marcello Casal Jr.

Como funciona na prática essa regra de Proteção?

Se você conseguir um emprego e a renda da sua família aumentar, você entra na chamada Regra de Proteção. Veja como ela funciona na prática:

O limite de renda: Para entrar no Bolsa Família, a renda máxima permitida é de R$ 218 por pessoa. Se, com o novo emprego, a renda por pessoa subir, mas continuar abaixo de R$ 678 (meio salário mínimo vigente em 2026), você não sai do programa.

O valor do benefício: Em vez de perder o auxílio, a família continua recebendo 50% do valor do Bolsa Família por até 2 anos (24 meses).

O cálculo da renda por pessoa: É só somar o seu novo salário (mais a renda das outras pessoas da casa, se houver) e dividir pelo número total de moradores.

Exemplo prático: Se você mora com mais 3 pessoas (4 pessoas no total) e passou a ganhar um salário mínimo de R$ 1.512, a renda por pessoa será de R$ 378. Como R$ 378 é maior que R$ 218 (limite de entrada) mas menor que R$ 678 (limite da proteção), sua família continua recebendo metade do benefício por até 2 anos.

O que acontece se a renda passar de R$ 678 por pessoa?

Nesse caso, o benefício é cancelado porque a família superou o teto do programa. Porém, existe uma garantia muito importante, que é necessário ser levado em conta:

Retorno Garantido: Se você perder esse emprego nos meses seguintes ou a renda da família cair novamente, você tem direito ao retorno imediato ao Bolsa Família, sem precisar enfrentar toda a fila de espera novamente. Basta procurar o CRAS.

Você não precisa ter medo de assinar a carteira, mas precisa manter os dados corretos para evitar fraudes ou bloqueios futuros. O passo ideal é: Atualize o Cadastro Único (CadÚnico): Vá ao CRAS do seu município e informe o seu novo emprego e o novo salário.

Não espere o cruzamento de dados: O governo cruza os dados do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) automaticamente, mas atualizar voluntariamente evita dores de cabeça e garante que você entre na Regra de Proteção de forma regular.