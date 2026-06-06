O Santos pode mudar e muito a configuração do atual elenco nesta janela de transferências do meio do ano. Além das contratações que pretende fazer, o clube paulista estuda a possibilidade de negociar até quatro jogadores para fazer caixa e, ao mesmo tempo, abrir espaço na folha salarial.

Segundo informações do jornalista Lucas Musetti, do Uol, o Peixe trabalha para negociar atletas antes de iniciar a busca por reforços. Como a situação financeira não é das melhores, a diretoria precisa fazer esse movimento antes de pensar nas peças que vão chegar para qualificar o plantel do técnico Cuca.

Diante desse cenário, podem deixar a Vila Belmiro o goleiro Gabriel Brazão, o atacante Robinho Jr e o lateral-direito JP Chermont, emprestado ao Coritiba. Desses nomes, Brazão é o mais provável de ser negociado, tendo em vista que desperta o interesse do futebol europeu e seu estafe trabalha nesse sentido.

Créditos: Instagram/Santos

Além do trio, quem também pode ser vendido é o meio-campista Gabriel Bontempo, que está em alta e desperta olhares de outras agremiações. Contudo, ele é uma peça considerada indispensável por Cuca, o que faz de uma proposta com liberação só no ano que vem o panorama ideal para o clube.

Santos pode contratar até 7 reforços

Quanto às contratações, a meta da diretoria é adotar uma postura ousada no mercado da bola. Estão nos planos do Peixe de cinco a sete contratações em meio uma reformulação grande no elenco que se desenha para a segunda metade da temporada..

No entanto, conforme destacado anteriormente, essas movimentações estão condicionadas às vendas de alguns jogadores, uma vez que o Alvinegro Praiano não dispõe de muitos recursos e não pode se dar ao luxo de esbanjar.

Cuca gostaria de contar com mais um zagueiro, lateral-direito, lateral-esquerdo, volante e atacante. Se possível, o treinador gostaria de dois meio-campistas e dois pontas para fortalecer os diferentes setores da equipe.