O São Paulo tem após a pausa para Copa do Mundo duas disputas: Brasileirão e Copa Sul-Americana. Com isso, a diretoria do Tricolor Paulista vai em busca de reforços, tanto é, que conseguiu um atacante. Em contrapartida, um alvo foi negociado e vai jogar no Japão.

Como boa notícia para torcida, o São Paulo chegou a um acordo pela contratação do atacante Victor Sá. Após avanços nas conversas na última semana, as partes acertaram os últimos detalhes e agora aguardam apenas a liberação do Krasnodar para oficializar o anúncio.

O jogador de 32 anos assinou um contrato válido até o fim de 2029. Embora tenha vínculo com o clube russo até 30 de junho, o Tricolor e os representantes do atleta negociam uma rescisão antecipada para acelerar sua chegada ao Morumbi.

Victor Sá está no Brasil desde o fim de maio, período em que iniciou suas férias, e a expectativa é que realize exames médicos e visite o CT da Barra Funda nos próximos dias.

Nos bastidores, o cenário é considerado favorável para a liberação do atacante, que mantém boa relação com a diretoria do Krasnodar. No entanto, a equipe russa ficou insatisfeita com a decisão do jogador de não renovar o contrato, fator que pode dificultar o desfecho das tratativas.

Em determinado momento, a negociação chegou a ficar ameaçada. Victor Sá buscou discutir uma composição diferente de sua remuneração para aumentar o valor líquido recebido, mas o São Paulo optou por manter os termos inicialmente apresentados.

O acordo prevê salários de R$ 700 mil mensais até o fim de 2026. A partir de então, os vencimentos subirão para R$ 1 milhão por mês até o término do contrato, em 2029. A contratação atende a um pedido do técnico Dorival Júnior, que considera o setor ofensivo uma das prioridades do clube para a próxima janela de transferências, que será aberta em 20 de julho.

A duração do vínculo foi um dos principais diferenciais do São Paulo nas negociações. O contrato também estabelece uma bonificação ao jogador caso o clube consiga vaga na Conmebol Libertadores de 2027.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Victor Sá ganhou destaque no Botafogo, onde atuou entre 2022 e 2024, período em que marcou dez gols em 94 partidas. No exterior, o atacante também defendeu Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, Wolfsburg, da Alemanha, LASK, da Áustria, e, mais recentemente, o Krasnodar, da Rússia.

⚠️ Agora! São Paulo acerta contratação de Victor Sá e aguarda liberação para assinatura.



O atacante de 32 anos fechou um contrato com o Tricolor até o fim de 2029. Ele tem vínculo com o Krasnodar até 30 de junho, e São Paulo e representantes do jogador negociam uma liberação… pic.twitter.com/qacqBtzDO1 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 17, 2026

Atacante da Portuguesa vai jogar do outro lado do mundo

A Portuguesa está próxima de acertar a transferência do atacante Maceió, de 22 anos, para o Kyoto Sanga, equipe que disputa a primeira divisão do futebol japonês. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Luiz Nascimento.

O jogador será emprestado por uma temporada em uma negociação que renderá R$ 1,5 milhão aos cofres da Lusa. O acordo também prevê uma opção de compra ao término do empréstimo. Maceió possui contrato com a Portuguesa até o fim de 2027.

O destino de Maceió é o futebol japonês, mais precisamente o Kyoto Sanga (JAP), que disputa a elite nacional. O atacante será cedido pela Portuguesa em um empréstimo de um ano. A SAF rubro-verde receberá cerca de R$ 1,5 mi pela cessão do jogador de 22 anos.



O acerto prevê opção… pic.twitter.com/Xg6jZCJQeS — Luiz Nascimento (@_nascimentoluiz) June 17, 2026

Revelado pelo São Caetano, o atacante chegou à Portuguesa em 2023 para atuar nas categorias de base. Após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, foi promovido ao elenco profissional e balançou as redes no Campeonato Paulista.

Em 2026, Maceió soma 25 partidas, sete gols e duas assistências, com participações no Paulistão, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. Desde que subiu ao time principal, acumula 57 jogos, 16 gols e seis assistências com a camisa rubro-verde.

O bom desempenho do atacante também despertou o interesse de outros clubes brasileiros. No ano passado, o próprio São Paulo chegou a abrir conversas pela sua contratação, após as atuações de destaque no Campeonato Paulista.