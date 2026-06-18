Nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), Canadá e Catar se enfrentam no Vancouver Place, em Vancouver, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, prever o que pode acontecer em campo.

Segundo a IA, os norte-americanos devem tomar a iniciativa do jogo desde o apito inicial. Jogando em casa, com o apoio da torcida, o time canadense tende a pressionar e colocar intensidade logo de cara. Larin pode pintar entre os onze iniciais, enquanto Alphonso Davies volta a ser opção.

Os asiáticos, por sua vez, tentarão repetir a estratégia da primeira rodada: se fechar em duas linhas de quatro de forma compacta e explorar as jogadas de velocidade. Desta vez, porém, a equipe não deve ter sucesso ao tentar parar os donos da casa diante da atmosfera de Vancouver.

“Palpite do Comentarista: Canadá 2 x 0 Catar. A força física, o fator casa e o retorno técnico e psicológico de Alphonso Davies farão a diferença. Prevejo uma vitória segura dos canadenses, dominando as ações e conquistando a primeira vitória de sua história em Copas do Mundo sem sofrer gols”, aponta a inteligência artificial.

Créditos: Instagram/Seleção do Canadá

Grupo de Canadá e Catar está embolado

O Grupo B, que, além de canadenses e cataris, também conta com Suíça e Bósnia, chega para a segunda rodada embolado. Com os empates da primeira rodada, todas as seleções estão em pé de igualdade, empatadas com um ponto cada.

Se antes a Suíça despontava como grande favorita a ficar com a primeira posição, agora tudo pode acontecer na chave. A depender dos resultados de hoje, quem vencer pode dar um grande passo não só rumo a classificação, mas também em direção à liderança.

Vale lembrar que, além do primeiro e segundo colocados, os oito melhores terceiros da fase de grupos também avançam para o mata-mata.