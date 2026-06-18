Boas notícias são sempre boas de se ouvir e quando se trata de dinheiro também não é nada mal. Sobre esse tema, quem é beneficiário do Bolsa Família, tem motivos para comemorar nesta sexta-feira (3), esse fato envolvendo pagamentos.

Os beneficiários do programa com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 já podem conferir a conta. A Caixa Econômica Federal iniciou na última terça-feira (17), o pagamento da parcela de junho do programa.

Os depósitos são realizados de forma escalonada, de acordo com o último dígito do NIS, seguindo a sistemática adotada pelo governo federal de concentrar os pagamentos nos últimos dez dias úteis de cada mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando o calendário é antecipado para que as famílias recebam o benefício antes do Natal.

Neste mês, os recursos serão liberados entre os dias 17 e 30 de junho. Após o depósito, o dinheiro permanece disponível na conta do beneficiário sem prazo para saque, o que significa que o valor não é perdido caso não seja retirado imediatamente.

Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, além de saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa, sem cobrança de tarifas. O cartão do programa também pode ser utilizado na função débito para compras em estabelecimentos comerciais.

Créditos: Divulgação/Agência Brasil

Final do NIS 3 recebe o pagamento nesta sexta-feira

Seguindo o calendário de pagamentos, nesta sexta-feira (19), estará liberado os valores para os beneficiários com NIS final 3. Sem dúvida um valor importante caindo na conta antes do fim de semana, seja para complemento de renda ou até mesmo para algum plano familiar.

Calendário de pagamentos de junho

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Pagamentos previstos para o restante de 2026

Julho: de 20 a 31 de julho

Agosto: de 18 a 31 de agosto

Setembro: de 17 a 30 de setembro

Outubro: de 19 a 30 de outubro

Novembro: de 16 a 30 de novembro

Dezembro: de 10 a 23 de dezembro

As datas podem sofrer alterações em razão de feriados. Por isso, a orientação é que os beneficiários acompanhem as informações mais próximas do período de pagamento por meio dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.