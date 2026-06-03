O São Paulo pode faturar uma verdadeira bolada com a possível venda de jogador de suas categorias de base. Destaque do Porto na temporada passada, William Gomes, de 20 anos de idade, tem grandes chances de ser vendido nesta janela de transferências e de dar um passo maior no futebol europeu.

As informações recentes dão conta de times como Atlético de Madrid, Arsenal e Manchester United estão de olho no jovem atacante brasileiro. Os Dragões, por sua vez, esperam embolsar entre 60 e 70 milhões de euros (até R$ 409,6 milhões) com sua saída.

Em 2025, quando vendeu William para a equipe portuguesa, o Tricolor Paulista recebeu 9 milhões de euros (R$ 55 milhões, na época) e mais 1 milhão em bônus – cifras bastante contestadas pela torcida. Mas o ponto principal é outro: a manutenção de 20% dos direitos econômicos do talento formado em Cotia.

Graças a esse movimento, a agremiação do Morumbi pode embolsar algo em torno de 14 milhões de euros (R$ 81,7 milhões) com a potencial venda. Uma grana para lá de significativa e que ajudaria e muito o clube, que atravessa um momento financeiro delicado.

Créditos: Instagram/William Gomes

Cria do São Paulo brilha na Europa

O interesse do Atleti e dos times ingleses em William Gomes não é por acaso. O jovem atacante terminou a temporada em alta, com 13 gols marcados e duas assistências concedidas – o vice-artilheiro dos Dragões na conquista do título português.

Se no passado o atacante deixou o Morumbi por menos dinheiro do que deveria, agora o movimento do Tricolor pode ser corrigido. E, tendo em vista a atual situação financeira do clube, a quantia cairá como uma luva em relação às contas do calendário de 2026.

O SP tem carências no elenco, principalmente na zaga, e qualquer ajuda financeira é positiva para ajudar nas investidas que serão feitas no mercado da bola.