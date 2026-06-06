O segundo melhor jogador do Brasileirão 2026 custou uma verdadeira bagatela aos cofres do Coritiba. Em tempos de valores inflacionados no futebol, o clube paranaense precisou desembolsar “apenas” R$ 15 milhões para contratar Breno Lopes, um dos destaques da atual edição do campeonato de pontos corridos.

Campeão da Série B do ano passado, o Coxa fechou, em janeiro, a compra do atacante junto ao Fortaleza por essa quantia. As cifras correspondem a 100% dos direitos econômicos do atleta de 30 anos de idade – 50% do dinheiro foi para o Tricolor, enquanto a outra metade foi para o Palmeiras.

Trata-se do maior investimento já feito pela agremiação alviverde no mercado da bola em toda a sua história. Pelo menos até o momento, a movimentação por parte da diretoria se mostra bastante acertada, tendo em vista o que o camisa 77 tem mostrado em campo.

Breno é dono da segunda melhor média do Campeonato Brasileiro, com 7,30, segundo o site Sofascore. O atacante só fica atrás de Danilo, volante do Botafogo, que lidera o ranking com 7,36. Marlon Freitas, volante do Palmeiras, completa o pódio, com 7,27.

Créditos: Instagram/Breno Lopes

Breno Lopes é a esperança do Coritiba no Brasileirão

Sem dúvidas, o camisa 77 é a grande esperança do Coxa de fazer uma boa campanha e chegar em dezembro com resultados satisfatórios. São oito gols marcados e uma assistência concedida em 15 partidas disputadas no Brasileiro.

Com 26 pontos conquistados até aqui, o Alviverde ocupa a sétima colocação da tabela de classificação. São sete vitórias, cinco empates e seis derrotas em 18 jogos – um aproveitamento de 48% -, além de 24 gols marcados e 24 sofridos.

Neste momento, o time paranaense está ficando com uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana, o que seria muito importante para a sequência do projeto.