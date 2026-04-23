A Seleção Brasileira ocupa a sexta posição no ranking dos melhores selecionados femininos da atualidade. Nesta semana, a Fifa divulgou a mais recente atualização de sua lista, com o time verde e amarelo constando atrás de países como Estados Unidos e Japão.
Comandado por Arthur Elias, o Brasil se manteve na sexta colocação graças ao desempenho no Fifa Series. As três vitórias seguidas sobre Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá fizeram o selecionado canarinho chegar a dez partidas de invencibilidade: desde a última derrota, em dezembro de 2023, são nove triunfos e um empate.
Os EUA, por sua vez, uma das grandes potências da modalidade, figura na vice-liderança, atrás da Espanha. As espanholas se mantiveram no topo do ranking mesmo com o revés sofrido para a Inglaterra, por 1 a 0, no dia 14 de abril, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027, em Wembley.
Já o Japão é, sem dúvidas, o destaque desta atualização. As japonesas conquistaram seis triunfos na Copa Asiática Feminina, disputada em março, faturando o caneco ao bater a Austrália, por 1 a 0, na grande decisão. Com isso, o time asiático garantiu uma das vagas do Mundial do ano que vem.
Regra muda 📢
Além das japonesas, Austrália, Coreia do Norte, Filipinas, China e Coreia do Sul também garantiram lugar no torneio através da competição continental. A Copa de 2027 será realizada no território brasileiro – será a primeira vez que o certame mais importante do planeta ocorrerá na América do Sul.
Veja abaixo o Top 10 do ranking de seleções femininas da Fifa:
- Espanha – 2083.09 pontos
- Estados Unidos – 2054.65 pontos
- Inglaterra – 2038.72 pontos
- Alemanha – 2021.78 pontos
- Japão – 2011.27 pontos
- Brasil – 1980.00 pontos
- França – 1975.60 pontos
- Suécia – 1961.22 pontos
- Canadá – 1934.88 pontos
- Holanda – 1929.32 pontos
Deixe um comentário