A Seleção Brasileira ocupa a sexta posição no ranking dos melhores selecionados femininos da atualidade. Nesta semana, a Fifa divulgou a mais recente atualização de sua lista, com o time verde e amarelo constando atrás de países como Estados Unidos e Japão.

Comandado por Arthur Elias, o Brasil se manteve na sexta colocação graças ao desempenho no Fifa Series. As três vitórias seguidas sobre Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá fizeram o selecionado canarinho chegar a dez partidas de invencibilidade: desde a última derrota, em dezembro de 2023, são nove triunfos e um empate.

Os EUA, por sua vez, uma das grandes potências da modalidade, figura na vice-liderança, atrás da Espanha. As espanholas se mantiveram no topo do ranking mesmo com o revés sofrido para a Inglaterra, por 1 a 0, no dia 14 de abril, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027, em Wembley.

Créditos: Lívia Villas Boas | Staff Images Woman/CBF

Já o Japão é, sem dúvidas, o destaque desta atualização. As japonesas conquistaram seis triunfos na Copa Asiática Feminina, disputada em março, faturando o caneco ao bater a Austrália, por 1 a 0, na grande decisão. Com isso, o time asiático garantiu uma das vagas do Mundial do ano que vem.

Além das japonesas, Austrália, Coreia do Norte, Filipinas, China e Coreia do Sul também garantiram lugar no torneio através da competição continental. A Copa de 2027 será realizada no território brasileiro – será a primeira vez que o certame mais importante do planeta ocorrerá na América do Sul.

Veja abaixo o Top 10 do ranking de seleções femininas da Fifa: