A FIFA garantiu US$ 33 milhões a Seleção da Argentina após a vitória sobre a Inglaterra. Esse pagamento reflete o prêmio máximo concedido ao vice-campeão da Copa de 2026.

Caso a Argentina conquiste o título, o prêmio sobe para US$ 50 milhões, cerca de R$ 255 milhões. A FIFA destinará US$ 727 milhões no total, superando os R$ 2 bilhões distribuídos em 2022.

Premiação da Argentina e valores gerais: prêmio

A Argentina garante US$ 33 milhões como vice-campeã, enquanto todas as equipes recebem US$ 53,7 milhões por classificação. Desse total, US$ 7,6 milhões são reservados para despesas de preparação da delegação.

As classificações intermediárias recebem quantias proporcionais, refletindo a importância da fase final do torneio. Esses pagamentos incentivam as equipes a manter alto nível competitivo até as últimas rodadas.

Data, local e regras da final

A final acontecerá no domingo, 19 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mais de dois milhões de torcedores estimam estar presentes, refletindo a magnitude do evento global.

Se o placar permanecer empatado ao fim do tempo regulamentar, a partida seguirá para a prorrogação. Caso ainda não haja vencedor, a decisão será realizada nos pênaltis, como costuma acontecer nas finais da Copa.

Comparativo histórico de premiações

O campeão recebeu US$ 42 milhões em 2022, enquanto a França arrecadou US$ 38 milhões em 2018. Esses valores mostram um crescimento gradual nos prêmios ao longo das últimas edições da competição.

Esse total supera os R$ 2 bilhões da edição anterior, reforçando a importância financeira do torneio. A expectativa é que o investimento continue crescendo nas próximas edições, beneficiando ainda mais as federações nacionais.

Impacto econômico e patrocínios

O prêmio recebido pode atrair novos patrocinadores, ampliando a visibilidade da seleção argentina no mercado internacional. Com maior apoio financeiro, a federação tem plano de investir em academias de base e modernizar estádios regionais.

A expectativa é que o fluxo de recursos impulsione o desenvolvimento do futebol juvenil, fortalecendo talentos emergentes. Além disso, a repercussão global pode gerar oportunidades de negócios para clubes e marcas associadas ao esporte.

A final entre Argentina e Espanha determinará se Messi liderará a seleção rumo ao prêmio máximo de US$ 50 milhões. Os espectadores podem acompanhar o duelo ao vivo pela TV aberta e pelos serviços de streaming a partir das 16h.