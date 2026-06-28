A Caixa Econômica Federal iniciou no último dia 17 de junho o pagamento da parcela de junho do Bolsa Família. Os primeiros a receber foram os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1.

Os depósitos estão sendo realizados de forma escalonada nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Para saber a data de recebimento, as famílias devem consultar o último dígito do NIS, impresso no cartão do programa. Com essa informação, é possível identificar o dia correspondente no calendário oficial.

Vale destacar que a semana começa com a ótima notícia do pagamento caindo para os beneficiários com NIS final 9. Sem dúvida, um valor muito bem-vindo para o complemento da renda familiar.

Créditos; Imagem de Arquivo/Agência Brasil

Confira as datas de pagamento de junho de 2026:

NIS final 1: 17 de junho;

NIS final 2: 18 de junho;

NIS final 3: 19 de junho;

NIS final 4: 22 de junho;

NIS final 5: 23 de junho;

NIS final 6: 24 de junho;

NIS final 7: 25 de junho;

NIS final 8: 26 de junho;

NIS final 9: 29 de junho;

NIS final 0: 30 de junho.

O cronograma previsto para os próximos meses é o seguinte:

Julho: de 20 a 31 de julho;

Agosto: de 18 a 31 de agosto;

Setembro: de 17 a 30 de setembro;

Outubro: de 19 a 30 de outubro;

Novembro: de 16 a 30 de novembro;

Dezembro: de 10 a 23 de dezembro.

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para ter acesso ao benefício é possuir renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Para verificar se a família se enquadra no programa, é necessário somar toda a renda do grupo familiar e dividir pelo número de integrantes.

Se o resultado for inferior a R$ 218 por pessoa, a família pode ser elegível ao Bolsa Família. Além disso, os beneficiários precisam cumprir algumas contrapartidas, como:

Manter crianças e adolescentes matriculados e frequentando a escola;

Realizar o acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;

Manter a vacinação de todos os membros da família em dia.

Quais são os valores do benefício?

O programa garante um valor mínimo de R$ 600 por família. Também são pagos benefícios adicionais, conforme a composição familiar: