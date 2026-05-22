O Bolsa Família de maio de 2026 já começou a ser liberado, seguindo o calendário organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. O cronograma é adotado para garantir uma distribuição organizada ao longo dos dez últimos dias úteis de cada mês.

Os beneficiários devem consultar o número do NIS, que pode ser encontrado no cartão do programa. O pagamento é escalonado e, portanto, cada grupo de beneficiários recebe em dias específicos, conforme o final do seu NIS. Essa metodologia garante que todos os beneficiários tenham acesso aos recursos de forma ordenada e eficiente.

Quem tem direito ao bolsa família

O Bolsa Família é destinado a famílias que possuem uma renda de até R$ 218 por pessoa e que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Para se inscrever, as famílias devem procurar postos de assistência social, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Para manter o benefício, é necessário que as famílias cumpram compromissos relacionados à educação e à saúde, como a matrícula e a frequência escolar de crianças, acompanhamento de saúde e vacinação.

O programa garante uma renda mínima de R$ 600 por domicílio, que é composta por diferentes benefícios. A Renda de Cidadania (BRC) proporciona R$ 142 por integrante da família, enquanto o Benefício Complementar (BCO) é destinado a completar o valor total para garantir o mínimo.

Além disso, existem benefícios adicionais para grupos específicos, como crianças pequenas, gestantes e jovens. É importante que os beneficiários atualizem suas informações no CadÚnico a cada 24 meses para evitar bloqueios no recebimento do benefício.

O responsável pela família deve comparecer a um posto socioassistencial com a documentação necessária de todos os membros e a comprovação de renda. A partir de maio de 2026, novos beneficiários que não tiverem biometria cadastrada devem emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).