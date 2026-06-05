A ampliação do Bolsa Família implementada em 2012 gerou impactos que foram além do aumento da renda das famílias beneficiadas. Um estudo divulgado pelo National Bureau of Economic Research (NBER) concluiu que a medida contribuiu para elevar os níveis de emprego.

Mas não parou por aí. A medida também ajudou a reduzir internações hospitalares e diminuir a mortalidade entre pessoas em situação de extrema pobreza. Sem dúvida uma ótima notícia envolvendo o programa.

A pesquisa foi elaborada pelos economistas Valdemar Pinho Neto, da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV EPGE), Michael C. Best, da Columbia University, e Felipe Lobel, da Stanford University.

Créditos: Agência Brasil

Reforma ampliou proteção às famílias mais vulneráveis

A análise avaliou os efeitos da reformulação do programa realizada durante o governo de Dilma Rousseff, em 2012. Na época, foi criado um mecanismo destinado a complementar a renda de famílias que continuavam abaixo da linha da extrema pobreza mesmo após receberem os benefícios do Bolsa Família.

A iniciativa tinha como objetivo garantir um patamar mínimo de renda e reduzir a vulnerabilidade econômica dos grupos mais pobres do país. Publicado em março de 2026 como working paper do NBER, o estudo examinou uma das mudanças mais significativas promovidas no programa desde sua criação, em 2003.

Os pesquisadores buscaram identificar não apenas os efeitos sobre a renda, mas também os reflexos em áreas como emprego, saúde e gastos públicos.

Para isso, foram utilizados dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), da folha de pagamentos do Bolsa Família, da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS).

A metodologia comparou famílias posicionadas próximas ao limite de acesso ao benefício complementar, permitindo estimar com maior precisão os impactos causados pela ampliação do programa.

Um dos principais resultados apontados pelo levantamento foi o aumento de 4,8% no emprego entre as famílias contempladas pela mudança. Segundo os autores, a garantia de uma renda mínima pode reduzir obstáculos que dificultam a inserção no mercado de trabalho.

Entre esses obstáculos estão a insegurança alimentar, a falta de recursos para transporte e outras limitações que afetam a capacidade de buscar e manter uma ocupação.

Os pesquisadores destacam que o resultado reforça o conceito de inclusão produtiva, segundo o qual programas de proteção social podem contribuir para ampliar a participação econômica da população de baixa renda.

Bolsa Família atualmente

Atualmente, o Bolsa Família atende mais de 19 milhões de famílias brasileiras, alcançando cerca de 49,5 milhões de pessoas. Considerada a principal política de transferência de renda do governo federal, a iniciativa é destinada a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único.