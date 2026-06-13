Na Inglaterra, um estudo treinou um supercomputador para fazer previsões sobre a Copa do Mundo de 2026. Liderada pelo economista James Reade, a pesquisa da Universidade de Reading fez 10 mil simulações para chegar no provável campeão da edição deste ano.

Após todas as simulações, a máquina previu a Argentina, atual campeã, conquistando o bicampeonato mundial. Contudo, o que chama atenção é o equilíbrio: França e Espanha ficaram logo atrás dos ‘hermanos’, praticamente empatadas. Brasil e Inglaterra, por sua vez, aparecem na sequência.

De acordo com o site da universidade, o supercomputador calcula as forças ofensiva e defensiva de cada seleção com base em todas as partidas internacionais realizadas desde janeiro de 2023. Para fazer a simulação, a máquina prevê gols esperados para cada jogo, repetindo as simulações milhares de vezes para chegar a uma estimativa.

Segundo Reade, o modelo vai além de outros rankings já feitos porque considera as forças ofensivas e defensivas de cada um dos selecionados. Isso ajuda a proporcionar uma visão mais ampla de quem poderá ir longe na disputa deste ano.

“O que também chama a atenção é o contraste entre as equipes. Os números defensivos da Alemanha são notavelmente mais fracos do que em ciclos anteriores, enquanto Portugal tem um dos melhores ataques de todo o torneio. O modelo vai além de simples rankings, estimando a força ofensiva e defensiva de cada equipe individualmente, o que proporciona uma visão muito mais completa de quem provavelmente chegará longe no torneio”, diz o professor e economista.

Créditos: Instagram/Lionel Messi

Confira o ranking da Copa do Mundo 2026 da Universidade de Reading.