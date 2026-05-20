Em uma declaração surpreendente feita durante sua despedida do serviço ativo, o tenente-coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, Eisenhower Guerck Austríaco, relatou encontros com objetos voadores não identificados e supostos seres não humanos.

O evento ocorreu em 2008 na cidade de Cláudio e foi testemunhado por mais de uma dezena de policiais militares, que observaram os fenômenos em diferentes locais da área urbana e rural.

Relato dos avistamentos

Eisenhower Austríaco afirmou que ele e outros policiais tiveram experiências diretas com visitantes desconhecidos. Segundo suas palavras, “Estivemos frente a frente com visitantes desconhecidos da espécie humana nas áreas urbanas e rural do município de Cláudio. Ninguém nos contou, nós vimos, dezenas de pessoas”.

Os avistamentos ocorreram principalmente nos dias 19 e 20 de novembro de 2008, quando um objeto luminoso foi observado no céu, descrito como tendo um formato incomum, acompanhado de outras luzes menores.

Investigação das ocorrências

Relatórios indicam que equipes da Polícia Militar foram acionadas para investigar os avistamentos e também conseguiram observar os objetos durante o deslocamento. Em uma das situações, os militares relataram a presença de figuras luminosas com aparência humanoide em uma área de canavial, que se moviam sem contato aparente com o solo.

Os eventos foram formalizados em documentos internos que foram encaminhados ao comando da corporação na época, mostrando que a situação foi levada a sério pelas autoridades. O caso gerou interesse entre pesquisadores independentes, como Edison Boaventura, que tem coletado informações sobre os avistamentos ao longo dos anos.

Apesar do interesse e das investigações, até o momento não há confirmação científica sobre a natureza dos fenômenos relatados. A falta de evidências concretas mantém o assunto em um campo de especulação, embora o relato de Eisenhower tenha atraído a atenção de ufólogos e curiosos.

Após os eventos de 2008, o tenente-coronel Eisenhower Austríaco continuou sua carreira na Polícia Militar de Minas Gerais, ocupando funções de comando, incluindo o Estado-Maior da 18ª Região, com sede em Poços de Caldas.