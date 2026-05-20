Uma cidade localizada no interior de São Paulo, alcançou a nota máxima no Ranking do Saneamento 2026, elaborado pelo Instituto Trata Brasil (ITB). Este reconhecimento coloca o município entre os quatro em todo o estado que atingiram a pontuação máxima.

No levantamento que avaliou os 100 maiores municípios do Brasil, Campinas se destacou ao lado de outras cidades paulistas, como Franca, São José do Rio Preto e Santos. O estudo analisou indicadores de cobertura de saneamento básico, e Campinas se destacou por ter apenas 0,2% da população sem acesso à água tratada.

Investimentos em Infraestrutura

O sucesso do saneamento em Campinas é resultado de planejamento e investimentos contínuos. O programa UniversalizaSP, promovido pelo Governo do Estado, prevê um investimento significativo para a melhoria das condições de saneamento até 2060.

Esse programa é considerado essencial para elevar a eficiência dos serviços de saneamento em áreas que ainda enfrentam desafios. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) participa ativamente desse processo, assegurando que as obras sejam realizadas com supervisão técnica adequada.

Felicidade em Campinas

Além de seu desempenho em saneamento, Campinas foi classificada como a 17ª cidade mais feliz do Brasil, segundo um ranking da Revista Bula, que se baseou em dados do World Happiness Report da ONU.

A cidade obteve uma nota de 8,71 em 10, destacando-se no estado de São Paulo, onde ocupa a sexta posição. A pesquisa avaliou a qualidade de vida e o bem-estar estrutural, considerando fatores como infraestrutura e serviços disponíveis.

Campinas se destaca por ser um centro econômico e tecnológico, com instituições renomadas como a Unicamp e o CNPEM. Essas características contribuem para a qualidade de vida dos moradores, tornando a cidade um lugar atrativo para viver e trabalhar.