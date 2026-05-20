Em uma cidade brasileira, os beneficiários do Programa Bolsa Família têm um compromisso importante até o dia 30 de junho de 2026: a pesagem obrigatória do primeiro semestre. Esse procedimento é essencial para o acompanhamento da saúde dos participantes do programa e deve ser realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

A Secretaria de Saúde de Canela enfatiza a relevância desse processo para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade recebam a assistência necessária. A pesagem é um procedimento que deve ser realizado duas vezes ao ano, sendo obrigatória para mulheres entre 14 e 44 anos e para crianças com menos de 7 anos.

Essa exigência serve para monitorar o estado nutricional e a saúde geral de grupos vulneráveis. A ausência na pesagem pode resultar no bloqueio do benefício, o que destaca a importância de cumprir essa obrigação.

Documentação necessária para atendimento

Para realizar a pesagem, os beneficiários precisam apresentar alguns documentos essenciais. É necessário levar o cartão do Programa Bolsa Família, a carteira de vacinação, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e um documento de identificação.

Esses documentos são fundamentais para garantir que o atendimento ocorra de maneira adequada e que os dados sejam registrados corretamente. As Unidades Básicas de Saúde em Canela estabeleceram horários específicos para a realização da pesagem.

Na UBS Canelinha, o atendimento ocorre às terças-feiras, das 13h às 15h, e às quartas-feiras, das 8h às 11h. A UBS São Luiz atende às quintas-feiras, das 13h às 16h30, e às sextas-feiras, das 7h30 às 10h.

Outras UBS também têm horários definidos, permitindo que os beneficiários escolham o momento mais conveniente para a pesagem. A Secretaria de Saúde alerta que o não comparecimento para a pesagem pode resultar em bloqueio do benefício do Bolsa Família.