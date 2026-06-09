Apontado como um dos alvos do Flamengo no mercado da bola, o meia-atacante Thiago Almada definiu onde quer jogar na sequência do calendário de 2026. Apesar do interesse sul-americano em seu futebol, o argentino de 25 anos de idade não tem planos de deixar a Europa neste momento da carreira.

Segundo informações do Paparazzo Rubro-Negro, a diretoria flamenguista entrou em contato com o estafe do atleta para saber a respeito da disponibilidade dele de retornar aos gramados brasileiros. Mas os representantes descartaram essa possibilidade logo de cara, pois a ideia do meio-campista é seguir no Velho Continente.

Almada tem contrato com o Atlético de Madrid, da Espanha, até 2030 e está avaliado em 15 milhões de euros. Destaque do Botafogo, ele rumou para o time espanhol em meados do ano passado e não conseguiu se firmar sob o comando do técnico Diego Simeone.

Esse cenário de incerteza fez algumas agremiações sul-americanas, como o River Plate, sonharem com sua contratação. No entanto, ainda que não fique no Atleti, o argentino deve permanecer no Velho Continente por mais tempo antes de pensar em um retorno para o futebol da América do Sul.

Créditos: Instagram/Thiago Almada

Flamengo quer reforço de elite

A indisponibilidade de Almada não deve frear a busca do Mengão por um reforços de elite nesta janela de transferências do meio do ano. Ainda de acordo com o Paparazzo, o clube carioca quer contratar um sul-americano que atue na Europa.

Vale lembrar que o Fla já desembolsou R$ 334,4 milhões para qualificar o plantel nesta temporada. O dinheiro foi investido nas contratações do goleiro Andrew (Gil Vicente), do zagueiro Vitão (Internacional) e do meia-atacante Lucas Paquetá (West Ham).

Só Paquetá custou cerca de R$ 260 milhões). O meia de 28 anos de idade é a contratação mais cara da história do clube e do futebol brasileiro.