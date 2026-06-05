Todos os países do mundo estão impedidos de se declarar proprietários de uma das maiores extensões de terra do planeta. A regra vale para a Antártida, um continente que não pertence oficialmente a nenhuma nação e que possui um status internacional definido por acordo específico.

Essa condição é resultado do Tratado da Antártida, que estabelece que a região deve ser utilizada exclusivamente para fins pacíficos e científicos. Com isso, o continente gelado não possui governo próprio nem uma população nativa responsável por sua administração.

Ao longo do tempo, diferentes países apresentaram reivindicações sobre partes do território antártico. No entanto, o acordo internacional determinou que essas pretensões não poderiam avançar, preservando uma situação diferenciada em relação ao restante do mundo.

Entre as nações que possuem antigas reivindicações territoriais estão Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido. Mesmo assim, as pretensões existentes permanecem congeladas pelas regras estabelecidas no tratado.

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O que torna a Antártida um caso único

Na prática, isso significa que nenhuma das reivindicações existentes pode ser transformada em reconhecimento oficial de soberania. Justamente por esse motivo, a Antártida continua sendo tratada de forma distinta de qualquer outro continente.

A principal característica do modelo adotado para a região é impedir que qualquer país se torne dono do território. Dessa forma, o continente permanece destinado à paz e às atividades científicas, conforme determina o Tratado da Antártida.

Por essa razão, o continente segue sendo uma área voltada aos objetivos definidos pelo acordo. No lugar de disputas por posse territorial, a região permanece dedicada à paz e à ciência, mantendo congeladas as reivindicações apresentadas por Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido.