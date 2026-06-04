Com a crescente digitalização do aprendizado, a escrita manual vem sendo substituída por teclados e telas. No entanto, um estudo recente realizado na Noruega indica que essa mudança pode afetar a forma como o cérebro aprende e retém informações.

A pesquisa aponta que escrever à mão ativa redes neurais mais complexas do que digitar, favorecendo o processo de memorização e compreensão. Os cientistas analisaram a atividade cerebral de 36 estudantes universitários enquanto escreviam palavras à mão ou digitavam.

Os resultados mostraram que a conectividade entre diferentes regiões do cérebro foi significativamente maior durante a escrita manual. Segundo a coautora do estudo, Audrey van der Meer, o ato de formar letras à mão cria padrões mais elaborados de atividade cerebral, facilitando a codificação de novas informações e a formação de memórias duradouras.

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Movimento e Conectividade Cerebral

Na pesquisa, os participantes utilizaram um lápis digital em tela sensível ao toque para escrever e um único dedo para digitar as palavras exibidas. A atividade cerebral foi registrada por eletroencefalogramas (EEG) de alta densidade, permitindo uma análise detalhada da comunicação entre as áreas do cérebro.

Os dados revelaram aumento significativo da conectividade apenas durante a escrita manual. A principal diferença entre os métodos está nos movimentos envolvidos. Escrever à mão exige coordenação motora fina e integra estímulos visuais, motores e sensoriais de maneira mais intensa.

Essa experiência multissensorial fortalece as conexões cerebrais, tornando o aprendizado mais eficaz. Os pesquisadores ressaltam que a tecnologia não deve ser descartada, mas equilibrada com práticas tradicionais.

Embora o teclado seja eficiente para textos longos, a escrita manual oferece benefícios cognitivos importantes, especialmente nas fases iniciais da educação, contribuindo para um aprendizado mais sólido e duradouro.