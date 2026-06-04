Usado pelas pessoas em todas as fases da vida, o chinelo pode ser um verdadeiro vilão para os idosos. Pelo menos é isso o que afirma o Dr. Samir Hussein, médico ortopedista, que recentemente viralizou na internet com um vídeo sobre o assunto.

Segundo o especialista, os mais velhos não têm que usar chinelo. Isso se deve ao fato de o calcanhar ficar solto e aumentar o risco de queda, o que também pode acontecer caso a ponta do calçado enrosque no chão ou no tapete. Além disso, a maioria dos modelos é escorregadia e sem nenhum tipo de amortecimento.

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Por essa razão, o médico recomenda duas alternativas mais seguras para os idosos utilizarem no dia a dia, assim reduzindo os riscos de acidente. A primeira delas é trocar o modelo tradicional pelo modelo sandália, que estabiliza o pé e não escorrega quando a pessoa está se deslocando.

Já a outra é um tênis sem cadarço. Aliás, essa opção é a mais indicada pelo ortopedista, uma vez que envolve o pé inteiro e exerce um papel mais eficiente na absorção dos impactos das caminhadas do dia a dia. Ele sobrecarrega menos as articulações da coluna, do quadril e do joelho.

Idosos precisam redobrar os cuidados

Com o passar dos anos, nosso corpo vai se modificando e nós precisamos nos adaptar à nova realidade. Os movimentos ficam diferentes, os reflexos ficam mais lentos e o tempo de reação não é mais o mesmo de antigamente.

Diante deste novo cenário, uma simples queda é dimensionada e pode representar um problema grande. Por essa razão, é necessário redobrar os cuidados para evitar eventuais acidentes e consequentes complicações. E isso passa por atender as recomendações dos especialistas, como a de evitar o uso do chinelo e optar por alternativas mais seguras.