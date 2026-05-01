O Vasco da Gama já garantiu o primeiro reforço para o técnico Renato Gaúcho antes mesmo da abertura da janela de transferências do meio do ano. Trata-se do lateral-esquerdo Paulinho, de 21 anos de idade, cria das categorias de base do América-MG.

Como o jovem jogador tinha vínculo com a agremiação belo-horizontina só até junho, as partes filmaram um pré-contrato e ele se mudará para São Januário sem custos na abertura da janela, em julho. Até lá, ele segue como atleta do Coelho normalmente.

Antes de perder o lateral, o América tentou ampliar o compromisso em mais de uma ocasião, porém não conseguiu chegar a um consenso com seu estafe. Devido a uma oferta salarial mais atrativa e quatro anos de contrato, o clube carioca acabou levando a melhor.

Créditos: Instagram/Paulinho

Aliás, o Gigante da Colina já estava de olho em Paulinho desde o ano passado, temporada em que se firmou como profissional. Na ocasião, ele disputou 24 partidas e deu uma assistência. Agora em 2026, soma seis jogos disputados com a camisa americana.

Vasco busca reforços para Renato Gaúcho

Pouco depois de ser anunciado como novo comandante vascaíno, Renato falou sobre o desejo de receber reforços. O técnico quer ganhar novas peças e contar com um plantel mais robusto na sequência da temporada.

Portaluppi, no entanto, sabe que dificilmente terá nomes de peso. O Cruzmaltino não vive a melhor situação financeira possível e, por isso, não pode se dar o luxo de sair gastando de qualquer maneira no mercado da bola. Muito pelo contrário.

A diretoria vascaína precisa ser certeira nas movimentações. É justamente nesse momento que entra em cena o trabalho do treinador como selecionador, observando os nomes que podem agregar sem gerar um custo alto aos cofres do clube. Como Paulinho, que chega de graça e com potencial para se desenvolver.