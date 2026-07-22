Nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), Independiente Medellín e Vasco da Gama se enfrentam no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, em partida válida pelos playoffs da Copa Sul-Americana 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial antecipar o que poderá acontecer no campo de jogo.

Segundo o Gemini, IA do Google, os donos da casa devem adotar uma postura agressiva desde o apito inicial. O Medellín tentará aproveitar os primeiros minutos para se impor física e tecnicamente, explorando as deficiências da equipe brasileira. O Cruzmaltino, por sua vez, buscará desacelerar o ritmo o máximo que puder.

A inteligência artificial prevê um duelo truncado, de muito embate físico e forte disputa no meio de campo. O Independiente irá pressionar, mas o Gigante da Colina terá forças para resistir e, além disso, encontrar um gol em um contragolpe ou em uma jogada de bola parada.

“Placar projetado para a ida: Independiente Medellín 1 x 1 Vasco da Gama. Um empate com gols será um excelente negócio para o Cruzmaltino, que poderá decidir a classificação com a força da barreira de São Januário no dia 29”, aponta o Gemini.

Créditos: Matheus Lima/Vasco

Vasco decidirá a vaga em casa

Um bom resultado na partida de logo mais é fundamental para o Cruzmaltino pensando na classificação para a próxima fase da Sula. Caso a vitória não seja possível, um empate é um bom resultado para o time carioca na eliminatória.

Considerando um triunfo ou um empate no jogo de hoje, bastaria não perder no duelo de volta para conseguir avançar de fase. As equipes voltarão a se enfrentar na outra quarta-feira, dia 29 de julho, também às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Além do torneio continental, o Vascão tem pela frente na sequência da temporada compromissos pelo mata-mata da Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro.