O Brasil não chegará nas semifinais da Copa do Mundo caso Neymar esteja presente no time titular. Contrariando o desejo de muitos torcedores, que querem ver o camisa 10 entre os onze iniciais, o “Vidente das Copas” crava que o hexa não virá se isso acontecer.

Para Michael Bruno, o craque do Santos não está em plenas condições físicas para ser titular no Mundial. Como ele centralizaria todas as atenções começando jogando, o “vidente” acredita que a Seleção não conseguiria ir muito longe, repetindo o mesmo erro de 2022, quando parou nas quartas.

“Eu não creio que Neymar esteja 100% para jogar nesta Copa. E, se jogar, mais uma vez, a Seleção cairá antes da semifinal, porque o time atuará em função dele, repetindo o erro tático de 2022”, avaliou Michael.

Créditos: Vitor Silva/CBF

Ou seja, o hexacampeonato ficaria, quem sabe, para 2030. Quanto à titularidade do astro, ainda não há certeza sobre qual vai ser a escolha de Carlo Ancelotti. Natural de Campina Grande, Paraíba, o Vidente das Copas afirma ter acertado os campeões das edições de 2010, 2014 e 2018.

Portugal campeão da Copa do Mundo

Com o Brasil fora da briga pela taça, Michael coloca Portugal como o próximo país a conquistar o mundo do futebol: “Desde 2022 já anuncio a próxima seleção campeã. Desde então, venho afirmando que Portugal será o campeão do mundo”.

Segundo ele, a Espanha ficará com o vice-campeonato. Além de portugueses e espanhóis, a Inglaterra, a França e a Argentina estão entre as principais candidatas. A aposta do vidente é em um desempenho em alto nível de Cristiano Ronaldo.

Indo para o último Mundial de sua carreira, o craque da camisa 7 deseja encerrar sua trajetória representando o país da melhor forma possível. E nada maior do que se despedir com o troféu do torneio mais importante da modalidade nas mãos.