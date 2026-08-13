Demitido do comando do Fluminense, o técnico Luis Zubeldía pode ficar livre no mercado por pouco tempo. Isso porque o argentino está cotado para assumir a Seleção Equatoriana, que procura um substituto para Sebastián Becacecce desde o término da Copa do Mundo de 2026.

Segundo informações do Diario Espreso, o treinador é a única opção da Federação Equatoriana de Futebol para comandar o selecionado tricolor. A ideia dos dirigentes do país vizinho é chegar a um acordo o quanto antes para dar início aos trabalhos ainda em agosto, visando a próxima Data Fifa.

Entre o fim de setembro e o começo de outubro, as seleções terão alguns dias para treinar e realizar os primeiros jogos do ciclo do Mundial de 2030. Caso seja anunciado até o fim de agosto, portanto, Zubeldía terá mais ou menos um mês para preparar sua primeira convocação.

Vale lembrar que o interesse da federação equatoriana em contar com o profissional de 45 anos é antigo. Um dos melhores trabalhos da carreira do técnico foi realizado na LDU, resultando nas conquistas da Copa Sul-Americana e no Campeonato Equatoriano de 2023. Desde então, vira e mexe ele tem seu nome ligado ao selecionado.

Créditos: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Zubeldía não resistiu aos resultados ruins

O Fluminense anunciou a demissão de Zubeldía na madrugada desta quinta-feira (13). O argentino, que já vinha pressionado pelos resultados e desempenhos ruins do time, não resistiu a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil e ao empate sem gols com o Independiente Rivadavia na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

No pós-Copa, o Tricolor das Laranjeiras não venceu nenhum dos sete duelos que disputou e é dono do terceiro pior ataque entre os clubes da Série A nesse período. São apenas quatro gols marcados nos últimos compromissos, sendo apenas um de um atacante – Hulk balançou as redes em cobrança de pênalti contra o Grêmio.