Foram vários os jogadores que já tiveram desentendimentos com Neymar antes do caso mais recente envolvendo Robinho Jr, que chamam atenção pelos episódios marcantes ao longo da carreira. As situações aconteceram em diferentes clubes e até mesmo na Seleção Brasileira, mostrando um histórico de discussões dentro e fora de campo.

O episódio mais recente no Santos, justamente com Robinho Jr., filho do ex-jogador de mesmo nome, acabou ficando de fora dessa contagem principal, mas ainda assim aumentou a repercussão sobre o comportamento do camisa 10. O caso ocorreu em um treino no CT Rei Pelé e envolveu discussão, empurrões e até agressão, o que gerou clima pesado no elenco.

Confusões recentes e bastidores no Santos

No entanto, antes desse episódio, Neymar já havia se desentendido com Thiago Mendes em 2026, durante uma partida contra o Vasco da Gama. A troca de farpas aconteceu ainda no intervalo e seguiu com clima tenso após o fim do primeiro tempo.

Já nos bastidores do Santos, o ambiente ficou ainda mais delicado após a notificação extrajudicial feita pelo estafe de Robinho Jr., que cobrou providências e acusou o jogador de agressão. O clube, por outro lado, tentava tratar o caso como encerrado após um pedido de desculpas feito no próprio CT.

Justamente essa decisão de levar o problema para fora do vestiário incomodou parte do elenco, que viu uma quebra de uma regra não escrita do futebol. Ainda assim, a equipe do jovem aguarda imagens do treino para definir os próximos passos, incluindo até uma possível rescisão contratual.

PSG e Barcelona marcam histórico de atritos

Ao longo da passagem pelo Paris Saint-Germain, Neymar acumulou episódios marcantes, como a briga com Tiago Djaló em 2021, que terminou com expulsões e confusão até no túnel dos vestiários. Já em 2020, o caso com Álvaro González ganhou repercussão mundial após acusações de racismo e agressão.

Até mesmo em jogos da Champions League houve tensão, como no confronto com Anthony Ralston, em que provocações e gestos marcaram o clima quente. Outro momento emblemático foi com Edinson Cavani, no episódio conhecido como “Penaltygate”, que expôs disputa interna por cobranças.

No Barcelona, o cenário não foi diferente, com destaque para o desentendimento com Nélson Semedo em um treino nos Estados Unidos. Além disso, confrontos contra o Atlético de Madrid geraram embates constantes com nomes como Juanfran, Fernando Torres e Raúl García.

Créditos: Raul Baretta/Santos

Seleção Brasileira e início no futebol

Pela Seleção Brasileira, Neymar também protagonizou momentos intensos, como na Copa América de 2015, quando se envolveu em confusão com Carlos Bacca e Jeison Murillo. O episódio terminou com expulsões e troca de empurrões após o apito final.

Ainda nesse mesmo jogo, houve tensão com Camilo Zúñiga, com xingamentos e provocações durante a partida. O histórico entre os dois já carregava peso desde a Copa do Mundo de 2014, o que aumentou o clima dentro de campo.

Por fim, no início da carreira no Santos, Neymar teve um dos primeiros grandes conflitos com Dorival Júnior, além de discussões com Edu Dracena e Marcel. O episódio ocorreu após ser impedido de cobrar um pênalti, gerando um dos casos mais lembrados de sua trajetória.