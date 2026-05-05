O Atlético de Madrid vem movimentando para tentar a contratação de Igor Thiago, enquanto o Barcelona mira um atacante inglês como possível reforço, mostrando justamente estratégias distintas para fortalecer seus elencos. No entanto, ambos os clubes deixam claro que o setor ofensivo virou prioridade para a próxima temporada.

Atlético de Madrid mira destaque brasileiro

O momento vivido por Igor Thiago chama atenção no futebol europeu, até mesmo por conta de sua fase artilheira no Brentford. O atacante brasileiro alcançou números expressivos e se colocou entre os principais goleadores da Premier League, o que naturalmente despertou interesse de gigantes.

Justamente por isso, o Atlético de Madrid aparece como o principal interessado em sua contratação neste momento. A diretoria do clube espanhol trabalha para avançar nas tratativas com os representantes do jogador, buscando um acordo que viabilize sua chegada já na próxima temporada.

O aval interno para a negociação também pesa, principalmente por parte do técnico Diego Simeone. O comandante é admirador do estilo de Igor Thiago e entende que o centroavante pode agregar características importantes ao elenco, reforçando ainda mais o desejo do clube em fechar o negócio.

Barcelona observa o mercado inglês

Enquanto isso, o Barcelona segue um caminho diferente e volta suas atenções para o futebol inglês, justamente em busca de um nome que possa elevar o nível do ataque. A diretoria catalã tem como objetivo montar um elenco competitivo para disputar a próxima edição da UEFA Champions League.

Entre os nomes analisados, o de Anthony Gordon, do Newcastle, ganhou força nos bastidores do clube. O ponta-esquerda é visto como uma peça interessante para compor o setor ofensivo, sendo avaliado de forma positiva pelos dirigentes.

A possível chegada do jogador também está diretamente ligada ao futuro de Marcus Rashford. O atacante inglês vive um cenário de incerteza e, caso deixe a equipe ao fim da temporada europeia, abriria espaço para uma reposição imediata no elenco.

Créditos: Wikimedia Commons

Planejamento define próximos passos

Nos bastidores, o planejamento do Barcelona já inclui movimentos concretos, até mesmo com reuniões envolvendo o diretor esportivo Deco. O dirigente esteve em contato com representantes de Anthony Gordon, reforçando o interesse do clube em avançar na negociação.

Esse tipo de movimentação mostra que o clube catalão não pretende perder tempo no mercado, justamente para garantir opções ofensivas de qualidade. A ideia é chegar mais forte para os desafios da próxima temporada, principalmente em competições de alto nível.

Por outro lado, o Atlético de Madrid mantém o foco total em Igor Thiago, tratando o brasileiro como uma prioridade clara. A expectativa é de que as conversas evoluam em breve, o que pode definir um dos principais movimentos da janela europeia.

Assim, enquanto um clube aposta no talento emergente de um artilheiro brasileiro, o outro observa o mercado inglês em busca de soluções, mostrando até mesmo abordagens distintas. No entanto, ambos deixam evidente que reforçar o ataque será decisivo para suas ambições futuras.