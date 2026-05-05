Para ser um entregador do iFood é preciso cumprir alguns requisitos. O principal deles é atender a idade mínima estabelecida pela empresa. Sem isso, não é possível se cadastrar e passar a fazer entregas carregando a famosa bag do aplicativo de delivery.

De acordo com a própria companhia, é preciso ter 18 anos completos para realizar entregas na plataforma. Ou seja, menores de idade não podem se cadastrar: “Essa restrição é uma medida de responsabilidade social e segurança, com o objetivo de evitar o trabalho infantil”.

É necessário comprovar a idade mínima por meio de algum documento com foto, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no momento do registro. Além da documentação, o aplicativo usa reconhecimento facial para verificar se o titular da conta é quem está realizando a entrega.

Créditos: PAULO PINTO/AGÊNCIA BRASIL

Usar a conta de terceiros, como no caso de um menor pegar o cadastro de um adulto “emprestado”, é considerado fraude. O ato, se comprovado pelo sistema de segurança da plataforma, pode levar ao bloqueio permanente tanto do responsável quanto do menor, impedindo que ambos trabalhem na empresa.

Vale destacar que o iFood permite o cadastro de clientes a partir de 16 anos de idade. Essa regra, porém, não se aplica ao registro de entregadores, que precisam ser maiores de idade para trabalhar representando a plataforma.

iFood é a empresa mais confiável do Brasil

Segundo pesquisa da HSR Specialist Researchers, apresentada no CMO Summit 2026, o iFood é a empresa mais confiável do Brasil atualmente. O levantamento ouviu 4.520 brasileiros e analisou 193 marcas em nove setores da economia.

A plataforma de delivery supera marcas como Samsung e Nestlé. O ranking foi estabelecido por meio do índice proprietário BTI (Building Trust Index), que mede a confiança dos consumidores em uma marca. O iFood alcançou BTI de 64, que é praticamente o dobro da concorrência.