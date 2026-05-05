A saída de um jovem jogador do Corinthians já está definida para o meio do ano, quando ele reforçará o Chelsea após atingir a maioridade. A movimentação, no entanto, faz parte de um acordo fechado anteriormente e que agora será efetivado de forma oficial.

O nome por trás da negociação é Denner, lateral-esquerdo de apenas 18 anos que deixou o clube paulista ainda sem estrear como profissional. Ele havia sido negociado ainda em fevereiro de 2025, quando tinha apenas 16 anos e já chamava atenção nos bastidores.

Negociação antiga e valores envolvidos

O acordo entre as partes passou por ajustes até ser concluído, justamente com uma valorização do atleta durante as tratativas. Inicialmente estipulado em 8 milhões de euros, o valor subiu para cerca de 10 milhões após novas conversas.

A negociação foi confirmada pelo presidente Augusto Melo, que detalhou o avanço nas tratativas com o clube inglês. Além disso, o jornalista Venê Casagrande também trouxe informações sobre os termos finais do acordo.

O Corinthians ainda poderá receber bônus de 4 milhões de euros caso metas sejam atingidas antes da transferência definitiva do jogador. Até mesmo uma porcentagem de lucro em uma venda futura foi incluída no contrato firmado entre as partes.

Situação no Corinthians e saída precoce

Denner seguiu atuando por alguns meses na base do clube, mais precisamente no time sub-20, sem chegar ao elenco profissional. No entanto, uma cirurgia no joelho mudou o cenário e levou o jogador a Londres para acompanhamento médico.

Desde então, ele não voltou a ser integrado ao elenco alvinegro, o que já indicava uma saída encaminhada. A transferência só não ocorreu antes por conta das regras envolvendo a idade mínima para mudanças internacionais.

A diretoria do Corinthians, por outro lado, não pretendia negociar o atleta naquele momento, mas enxergou riscos no mercado nacional. Isso porque a multa rescisória para clubes brasileiros era considerada baixa, podendo resultar em uma perda por valor bem inferior.

Créditos: Rodrigo Gazzanel/Corinthians

Promessa da base e bastidores do acordo

Denner é tratado como uma das principais promessas recentes da base do clube paulista, com passagens por seleções de base. Ele inclusive marcou um dos gols da equipe na final da Copa São Paulo, o que reforçou ainda mais sua projeção.

O jogador tem vínculo com o Corinthians até março de 2027, mas não houve acordo para renovação com aumento salarial. Seu empresário, Giuliano Bertolucci, participa diretamente das negociações e possui valores a receber do clube.

Outro detalhe que chama atenção é o vínculo familiar com o futebol europeu, já que Denner é primo de Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira. Esse contexto, inclusive, ajuda a explicar a atenção precoce de clubes do exterior.

A ida do lateral ao Chelsea, portanto, representa não apenas uma transferência comum, mas a continuidade de um planejamento iniciado ainda na base. No entanto, sua efetivação só acontecerá oficialmente no meio do ano, justamente quando o jogador completar 18 anos.