São Paulo voltou a ganhar destaque em rankings internacionais ao ser reconhecida como a 18ª melhor cidade do mundo no estudo World’s Best Cities 2026, elaborado pela consultoria global Resonance. A capital paulista aparece à frente de importantes centros urbanos, como Bangkok, na Tailândia, e Miami, nos Estados Unidos. Além dela, o Rio de Janeiro também figura entre as cidades mais bem avaliadas, ocupando a 42ª colocação.

O levantamento da Resonance é considerado um dos mais completos do segmento e analisa cem cidades com população superior a um milhão de habitantes. Para definir a classificação, são combinados indicadores relacionados à qualidade urbana, infraestrutura, economia, cultura, turismo e inovação, além da percepção de mais de 21 mil entrevistados de diferentes países sobre cada destino.

Além do reconhecimento global, São Paulo também se consolidou como o principal destino brasileiro para estudantes. A cidade avançou uma posição no ranking QS Best Student Cities 2027, divulgado pela consultoria Quacquarelli Symonds (QS), retornando ao grupo das cem melhores cidades do mundo para quem busca formação acadêmica. A metrópole alcançou a 100ª colocação, somando 60,2 pontos, e permaneceu como a única representante do Brasil na lista.

Embora tenha melhorado em relação ao levantamento anterior, a capital paulista ainda aparece três posições abaixo do desempenho registrado em 2025. Ainda assim, o resultado reforça sua relevância no cenário educacional, impulsionada pela presença de universidades reconhecidas, oportunidades de pesquisa, diversidade cultural e amplo mercado de trabalho para estudantes e recém-formados.

No ranking global voltado ao público estudantil, Seul, na Coreia do Sul, manteve a liderança pelo segundo ano consecutivo. Em seguida aparecem Tóquio, no Japão, e Londres, no Reino Unido. Melbourne ocupa a quarta posição, enquanto Munique, na Alemanha, e Sydney, na Austrália, dividem o quinto lugar, formando o grupo das cidades mais bem avaliadas para estudantes de todo o mundo.