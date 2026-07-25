Eliminada de forma vexaminosa para a Noruega, a Seleção Brasileira dará início ao novo ciclo de Copa do Mundo em breve. Será o recomeço da busca pelo tão sonhado hexacampeonato por parte dos comandados de Carlo Ancelotti. A próxima edição do torneio mais importante do futebol será em 2030, em Espanha, Portugal e Marrocos.

O selecionado canarinho fará dois amistosos contra a Austrália em setembro, um no dia 25, em Townsville, e outro no dia 29 em Brisbane. Os dois compromissos estarão inseridos na Data Fifa que irá do dia 21 de setembro e 6 de outubro – a janela maior faz parte das novas diretrizes da entidade máxima do futebol atreladas ao calendário.

O primeiro amistoso acontecerá 62 dias após a eliminação do time verde e amarelo para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial deste ano. A queda precoce para o adversário europeu de pouca expressão no esporte bretão coloca pressão em Carletto e sua comissão técnica neste início de ciclo.

Diferentemente do período anterior, o comandante canarinho terá quatro anos completos para trabalhar visando a Copa que vem. A expectativa é de que haja uma reformulação, ainda que aos poucos, do grupo que disputou a competição nos EUA e de peças mais experientes que também estiveram presentes nos elencos de 2022 e 2018.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Compromissos da Seleção Brasileira

Além dos amistosos, que serão muitos ao longo do ciclo e servirão para fazer testes, o Brasil terá compromissos oficiais espalhados pelos próximos quatro anos. Um deles é as Eliminatórias Sul-Americanas, que determinará se o país estará ou não presente na próxima Copa.

Em 2028, o selecionado canarinho terá pela frente a Copa América, que foi justamente o último título conquistado (2019). Quanto ao jejum de Copa do Mundo, em 2030 completará 28 anos sem o país pentacampeão erguer a taça mais cobiçada do planeta.