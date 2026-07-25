A Prefeitura de Volta Redonda reforçou a necessidade de manter o Cadastro Único atualizado para evitar problemas no recebimento do Bolsa Família. O alerta é direcionado principalmente às famílias com crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino. Mudanças não informadas podem comprometer o acompanhamento exigido pelo programa.

Segundo o município, a troca de escola deve ser comunicada imediatamente ao Cadastro Único. Caso isso não ocorra, a frequência escolar do estudante pode deixar de ser registrada corretamente. Como consequência, a família pode receber advertências, bloqueios ou até suspensão do benefício.

Frequência escolar é uma das exigências

O Bolsa Família estabelece critérios relacionados à educação para que o benefício seja mantido. Crianças entre 4 e 5 anos precisam apresentar frequência mínima de 60% nas aulas. Já estudantes de 6 até 18 anos incompletos, que ainda não concluíram a educação básica, devem atingir presença mínima de 75%.

As secretarias municipais de Assistência Social, Educação e Saúde atuam em conjunto para acompanhar essas condicionalidades. O objetivo é garantir que as famílias recebam orientações sobre seus deveres dentro do programa. O trabalho também busca assegurar o acesso de crianças e adolescentes aos direitos previstos na política pública.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Outras informações também precisam ser atualizadas

A recomendação da Prefeitura não se limita às mudanças de escola. Alterações de endereço, telefone, renda familiar ou composição da família também devem ser informadas ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Nascimentos, falecimentos e saídas de integrantes do núcleo familiar fazem parte das informações obrigatórias.

De acordo com a administração municipal, manter os dados corretos evita inconsistências no Cadastro Único e reduz o risco de interrupções no pagamento do benefício. Além de preservar o Bolsa Família, a atualização cadastral também facilita o acesso a outros programas sociais destinados às famílias inscritas.