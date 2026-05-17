Uma cidade brasileira foi classificada como a 18ª melhor cidade do mundo no relatório World’s Best Cities 2026, destacando-se em diversos aspectos como vida noturna, gastronomia e infraestrutura.

Este levantamento analisa cem cidades globais com mais de um milhão de habitantes, combinando indicadores de desempenho e percepções coletadas de mais de 21 mil pessoas.

O relatório aponta que São Paulo é considerada a melhor cidade do mundo em vida noturna, com áreas como Vila Madalena e Baixo Augusta atraindo visitantes todos os dias. Essa vitalidade noturna também contribui para o status da cidade como a mais fotografada no Instagram.

Além disso, São Paulo se mantém entre as cinco melhores cidades do mundo em gastronomia, especialmente após o retorno do Guia Michelin ao Brasil, que reconheceu restaurantes renomados como D.O.M. e Maní.

Comércio e experiência urbana

A cidade é um dos principais destinos para compras, ocupando a terceira posição mundial nesse aspecto. Locais como a Oscar Freire e shoppings de alto padrão, como JK Iguatemi e Cidade Jardim, ampliam a presença de marcas internacionais.

No que diz respeito à mobilidade, São Paulo subiu para a 8ª posição global, refletindo a qualidade da experiência urbana e a conectividade entre bairros. A transformação urbana da cidade é evidente, com a revitalização de áreas como o Anhembi, que agora se consolida como um novo polo de eventos.

Além de seus avanços em infraestrutura e cultura, São Paulo também se destaca no cenário gastronômico, especialmente no que diz respeito a hamburguerias.

O Holy Burger foi classificado como a segunda melhor hamburgueria do mundo pelo ranking Burgerdudes, e o Grindhouse Braserito também figura entre as melhores, ocupando a 11ª posição. O Holy Burger impressionou os avaliadores com seu famoso lanche Pony Line, que combina carne maturada a seco com melaço de cana e bacon.