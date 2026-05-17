A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) destinará R$ 3 milhões aos cofres de Palmeiras, Corinthians e Santos. Esse é o valor que os clubes paulistas receberão de premiação por terem se classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Enquanto outros grandes ficaram pelo caminho, como Flamengo, Botafogo e São Paulo, o trio paulista segue firme na briga pelo título nacional. Assim sendo, poderá continuar faturando conforme for avançando de fase no decorrer da competição.

Se algum deles chegar à final, por exemplo, poderá faturar nada menos que R$ 47 milhões, mesmo sem ficar com a taça. Essa é a soma das premiações das quartas, semis e final.

Créditos: Staff Images / CBF

Veja abaixo as premiações da Copa do Brasil:

1ª Fase (28 clubes) – R$ 400 mil para o Grupo III (times de série C e D)

2ª Fase (88 clubes) – R$ 1,38 milhão para o Grupo II (times da série B) e R$ 830 mil para o Grupo III (times de série C e D)

3ª Fase (48 clubes) – R$ 1,53 milhão para o Grupo II (times da série B) e R$ 950 mil para o Grupo III (times de série C e D)

4ª Fase (24 clubes) – R$ 1,68 milhão para o Grupo II (times da série B) e R$ 1,07 milhão para o Grupo III (times de série C e D)

5ª Fase (32 clubes) – R$ 2 milhões para todos os clubes participantes

Oitavas de Final (16 clubes) – R$ 3 milhões para todos os clubes participantes

Quartas de Final (8 clubes) – R$ 4 milhões para todos os clubes participantes

Semifinal (4 clubes) – R$ 9 milhões para todos os clubes participantes

Final (2 clubes) – R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão

Vale destacar que as cifras são acumulativas. Ao todo, a entidade máxima do futebol destinará R$ 500 milhões em premiações aos clubes participantes do certame.