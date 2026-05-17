Diante da possibilidade de perder Kaiki, o Cruzeiro monitora o mercado da bola em busca de um lateral-esquerdo. Tendo isso em vista, o nome de Matías Viña, ex-Palmeiras e Flamengo, aparece no horizonte do clube mineiro para a sequência da temporada.

O uruguaio seria uma opção de contratação viável, por assim dizer, devido ao fato de não estar desempenhando um bom futebol no River Plate. Para se ter uma ideia, o camisa 6 só foi acionado em seis dos últimos 15 compromissos do time argentino na temporada – nos últimos cinco jogos, sequer entrou em campo.

O atleta de 28 anos de idade, aliás, já não vinha apresentando um rendimento satisfatório no Rubro-Negro. Não por acaso, foi cedido à agremiação de Buenos Aires até dezembro deste ano. O acordo firmado entre as partes prevê opção de compra, que, ao que tudo indica, não será exercida.

Créditos: Instagram/Matías Viña

Um retorno para ser utilizado na equipe carioca também é considerado improvável. Viña tem contrato com o Fla até o fim de 2028. Segundo o site Transfermarkt, especializado em valores do mercado da bola, ele está avaliado em 4 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 23,4 milhões.

Cruzeiro pode perder Kaiki para o Flamengo

A Raposa corre sério risco de perder o jovem lateral-esquerdo de 23 anos de idade, um de seus destaques. Com contrato só até 2027, ele ainda não renovou e segue com situação indefinida no clube. As partes chegaram a iniciar conversas, mas não seguiram adiante.

Enquanto isso, o noticiário do mercado da bola dá conta de que o Flamengo e outras agremiações estão de olho no ala. Ele seria um pedido do técnico Leonardo Jardim, que o conhece muito bem dos tempos em que treinou o elenco celeste.

Pré-convocado para a disputa da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, o jovem vive a expectativa de constar na lista final de Carlo Ancelotti – o que faria seu passe ficar ainda mais valorizado.