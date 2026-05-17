O caminho de um cantor famoso acabou tomando um rumo inesperado após o auge na música. Conhecido nacionalmente por fazer parte de um dos grupos mais populares dos anos 90, ele decidiu voltar à rotina como policial militar, justamente quando ainda seguia recebendo convites para apresentações e eventos pelo Brasil.

Sucesso nacional nos anos 90

O artista em questão é Diumbanda, nome artístico de Jamil Chaim Alves. Ele ficou conhecido como vocalista original da Companhia do Pagode, banda de pagode baiano que marcou época e ganhou enorme repercussão com o hit “Na Boquinha da Garrafa”, um dos maiores sucessos daquele período.

Durante o auge da Companhia do Pagode, Diumbanda viveu uma rotina completamente ligada aos palcos. A banda se tornou uma das mais lembradas da década de 1990, enquanto o cantor passou a ser reconhecido em diferentes regiões do país por conta das apresentações e da forte popularidade do grupo.

No entanto, a trajetória do artista não ficou limitada somente à música. Mesmo com o sucesso nacional, ele já possuía uma ligação antiga com a Polícia Militar da Bahia. O cantor entrou para a corporação em 1982, anos antes de alcançar fama no cenário musical baiano e brasileiro.

Por causa da carreira artística, Diumbanda permaneceu cerca de 10 anos licenciado da PMBA. Ainda assim, após o período de maior sucesso da banda, ele decidiu retornar ao serviço ativo, conciliando justamente as duas áreas que marcaram sua vida ao longo das décadas.

A volta para a Polícia Militar

A situação chamou atenção de muitas pessoas em 2014, quando Diumbanda ganhou repercussão ao aparecer trabalhando fardado como policial militar. A imagem surpreendeu parte do público, principalmente quem conhecia o artista apenas pelo período em que liderava a Companhia do Pagode.

Mesmo atuando na segurança pública, o cantor continuava recebendo convites para shows e apresentações musicais. Até mesmo durante eventos ligados ao entretenimento, ele acabou sendo lembrado tanto pelo passado nos palcos quanto pela atuação dentro da Polícia Militar da Bahia.

Outro detalhe que também chamou atenção foi o fato de Diumbanda atuar como policial em alguns shows. A situação acabou aproximando ainda mais suas duas trajetórias profissionais, algo que virou assunto frequente entre fãs da música baiana e admiradores da história do artista.

Além disso, o retorno para a corporação mostrou uma mudança importante na rotina do cantor. Depois de anos vivendo o auge artístico com a Companhia do Pagode, ele passou novamente a cumprir funções ligadas à segurança, inclusive participando de escoltas de seleções.

Créditos: Divulgação/Cia do Pagode.

Novo projeto musical em 2025

Mesmo após retomar a carreira na PMBA, Diumbanda nunca se afastou completamente da música. O cantor continuou mantendo ligação com o cenário artístico da Bahia, participando de projetos e preservando justamente a identidade musical construída desde os anos 90.

Em 2025, ele anunciou um novo projeto solo voltado ao samba de roda. A novidade surgiu pouco tempo depois de sua despedida da Companhia do Pagode, encerrando oficialmente mais um ciclo ligado ao grupo que ajudou a transformar em fenômeno nacional décadas atrás.

Atualmente, Diumbanda segue conciliando a imagem construída na música com a trajetória dentro da Polícia Militar da Bahia. A história do cantor, inclusive, continua chamando atenção justamente pela mudança de rumo que levou um artista famoso dos palcos diretamente para a vida militar.