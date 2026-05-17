A mansão de R$ 260 milhões de Lucas Paquetá virou assunto no mercado imobiliário de luxo por reunir conforto, lazer e uma estrutura que chama atenção até mesmo entre imóveis de alto padrão. Localizada na Barra da Tijuca, a residência ganhou destaque justamente pelo conceito moderno e pelos espaços criados para garantir privacidade e descanso ao jogador.

O retorno do meia ao Rio de Janeiro fez crescer ainda mais o interesse em torno da propriedade. Após passagem pelo futebol europeu, onde atuou por equipes como o West Ham, Lucas Paquetá escolheu um dos condomínios mais exclusivos da Zona Oeste carioca para viver com a família e manter uma rotina mais reservada longe dos holofotes.

A arquitetura da casa aposta em linhas contemporâneas e ambientes integrados. O projeto foi pensado para unir sofisticação e funcionalidade, algo que aparece tanto na parte interna quanto nas áreas externas da residência, que priorizam momentos de convivência e relaxamento.

Área de lazer impressiona moradores da Barra

O grande diferencial da mansão está justamente na estrutura voltada ao lazer. A área externa possui uma piscina de grandes proporções integrada ao jardim, criando um ambiente amplo para descanso nos dias de sol e encontros entre amigos e familiares.

Além disso, o imóvel conta com espaços preparados para churrascos e confraternizações. As áreas de convivência foram planejadas para oferecer conforto sem abrir mão da privacidade, algo considerado essencial para a rotina intensa de um atleta profissional.

No entanto, o detalhe que mais chama atenção dentro do terreno é a presença de um campo de futebol privativo. Esse tipo de estrutura é raro até mesmo em propriedades de luxo na Barra da Tijuca, o que aumentou ainda mais a repercussão em torno da mansão.

Outro espaço bastante comentado é o ambiente destinado a jogos recreativos, como dominó. A proposta da residência é justamente oferecer diferentes opções de entretenimento sem que os moradores precisem sair de casa, reforçando a ideia de conforto e praticidade.

Retorno ao Flamengo aumentou repercussão

A escolha da nova residência aconteceu no momento em que Lucas Paquetá retorna ao Flamengo. O jogador, que se consolidou como um dos nomes importantes da Seleção Brasileira, voltou ao clube carioca após temporada de destaque no futebol europeu.

Curiosamente, o valor da mansão é semelhante ao montante investido pelo Flamengo para repatriar o camisa 20. A coincidência acabou chamando atenção justamente por mostrar a dimensão financeira envolvida tanto na negociação esportiva quanto na compra do imóvel.

A movimentação também colocou novamente a Barra da Tijuca em evidência dentro do mercado imobiliário de luxo. O bairro já é conhecido por reunir condomínios fechados com alto nível de segurança e residências voltadas para grandes empresários, artistas e atletas.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Conforto e privacidade são prioridades

Internamente, a mansão foi planejada para facilitar a rotina familiar. Os ambientes possuem integração entre os espaços e soluções pensadas para tornar o dia a dia mais funcional, especialmente para famílias com crianças.

A busca por discrição também teve peso importante na escolha do imóvel. Viver em um condomínio fechado oferece mais segurança e tranquilidade, fatores considerados fundamentais para manter o foco na carreira e preservar momentos longe da exposição pública.

O resultado é uma combinação entre luxo e bem-estar. A propriedade escolhida por Lucas Paquetá reúne características que vão desde lazer completo até ambientes voltados ao descanso, reforçando o motivo pelo qual a mansão de R$ 260 milhões passou a chamar tanta atenção no Rio de Janeiro.