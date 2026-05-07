O novo programa Desenrola, lançado pelo Governo Federal, permite que devedores renegociem suas dívidas com a ajuda de instituições financeiras. Quatro bancos estão oferecendo essa possibilidade: Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander. Cada um deles tem suas próprias condições e processos para a adesão ao programa.

Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco é um dos primeiros bancos a oferecer descontos no pagamento de dívidas através do novo Desenrola. Os clientes podem acessar informações sobre a renegociação diretamente pelo aplicativo do banco, onde poderão verificar as condições específicas e as opções de pagamento disponíveis. A proposta visa facilitar a quitação de dívidas atrasadas e melhorar a saúde financeira dos clientes.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil também participa do novo Desenrola, disponibilizando a renegociação de dívidas para seus clientes. A instituição oferece condições vantajosas, incluindo a possibilidade de utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar débitos. Os clientes podem consultar as opções de renegociação através dos canais de atendimento do banco, tanto online quanto nas agências.

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal é outra instituição que se juntou ao novo Desenrola. Os clientes podem renegociar dívidas em atraso e acessar descontos significativos. A Caixa permite que a adesão ao programa seja feita online, facilitando o processo para os devedores. Informações detalhadas sobre as condições e prazos estão disponíveis no site oficial do banco.

Santander

O Santander também está oferecendo descontos no pagamento de dívidas por meio do novo Desenrola. Os clientes têm a oportunidade de renegociar suas pendências financeiras com condições favoráveis. O banco disponibiliza uma plataforma digital onde os devedores podem verificar suas dívidas e as opções de renegociação, tornando o processo mais acessível e ágil.