A F1 está se preparando para uma mudança significativa em sua abordagem tecnológica. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, confirmou que os motores elétricos, que atualmente estão em uso, serão substituídos pelos tradicionais motores V8.

Essa decisão marca um retorno ao passado da categoria, com a expectativa de que essa mudança ocorra até 2031, embora o dirigente esteja buscando antecipar essa transição. O regulamento técnico atual da Fórmula 1 foi recentemente implementado, mas Ben Sulayem já expressou seu desejo de reverter essa configuração.

Ele ressaltou que, até 2031, a FIA não pode modificar o regulamento técnico devido ao Acordo de Concórdia assinado com as equipes e a Liberty Media. No entanto, o presidente da FIA está disposto a dialogar com as equipes para tentar convencê-las a aceitar a volta dos motores V8 antes do previsto, possivelmente em 2030.

Características dos Novos Motores

Os motores V8 que retornarão à Fórmula 1 não serão exatamente os mesmos do passado. Segundo Ben Sulayem, esses motores terão um turbocompressor e um componente elétrico, o que sugere que a FIA está buscando uma combinação entre a tradição e a modernidade.

Ben Sulayem, como presidente da FIA, tem a responsabilidade final sobre o regulamento técnico da Fórmula 1. Ele já havia manifestado anteriormente sua intenção de trazer os motores V8 de volta, mas agora essa possibilidade parece mais concreta.

O presidente está empenhado em conversar com as equipes para garantir que a transição ocorra de forma harmoniosa e que todas as partes envolvidas estejam alinhadas com as novas diretrizes.

Embora a mudança para os motores V8 esteja prevista para 2031, a FIA reconhece que os detalhes técnicos precisam ser finalizados em breve. A discussão sobre os novos motores e suas características deve ocorrer ainda este ano, pois a preparação para essa transição requer planejamento cuidadoso.