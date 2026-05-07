A Anvisa anunciou a decisão de recolher produtos de uma marca devido a problemas identificados no processo de fabricação. Essa medida foi tomada após uma inspeção que apontou a possibilidade de contaminação microbiológica em diversos itens, incluindo detergentes lava-louças e sabões líquidos.

A ação visa proteger a saúde dos consumidores e garantir a qualidade dos produtos comercializados. A decisão da Anvisa foi baseada em uma inspeção que revelou descumprimentos em etapas críticas da produção.

Entre os problemas detectados estão falhas nos sistemas de garantia e controle de qualidade, comprometendo as Boas Práticas de Fabricação (BPF). A presença de microrganismos potencialmente nocivos à saúde foi identificada, levando à necessidade de recolher os produtos para proteger os consumidores.

Produtos Afetados

Os produtos afetados pelo recolhimento incluem diversas linhas de detergentes e lava-roupas, com a restrição aplicável apenas aos lotes que possuem numeração final 1. Entre os itens listados estão o Lava-louças Ypê Clear Care, Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor, e Desinfetante Bak Ypê, entre outros.

A Anvisa orientou as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais a fiscalizar o mercado para evitar a circulação dos lotes comprometidos. A Anvisa recomenda que consumidores que possuam os produtos afetados interrompam imediatamente seu uso.

Para devolução e recolhimento, os consumidores devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê. A empresa está se comprometendo a fornecer orientações sobre como proceder com os itens recolhidos.

Resposta da Ypê

Em nota, a Ypê afirmou que seus produtos são seguros e não representam risco ao consumidor. A empresa destacou que possui fundamentação científica robusta e mantém um diálogo contínuo com a Anvisa.

A Ypê confia na reversão da decisão e reafirma seu compromisso com a qualidade e a transparência. A situação gerou preocupação entre os consumidores, especialmente devido à popularidade dos produtos da Ypê no Brasil.