Um país europeu se tornou o primeiro a estabelecer a idade de aposentadoria em 70 anos, após a aprovação de um projeto de lei pelos parlamentares. A votação, realizada em 22 de maio de 2025, resultou em 81 votos a favor e 21 contra.

Essa mudança representa um aumento significativo em relação à idade atual de aposentadoria, que é de 67 anos, podendo chegar a 69 anos para aqueles nascidos a partir de 1º de janeiro de 1967.

Justificativa Para o Aumento

A ministra do trabalho na Dinamarca, Ane Halsboe-Jørgensen, destacou que o aumento da idade de aposentadoria é necessário para garantir um bem-estar adequado para as futuras gerações. A nova regra se aplicará a pessoas nascidas após 31 de dezembro de 1970.

Atualmente, a Dinamarca conta com uma população de aproximadamente 6 milhões de habitantes, dos quais cerca de 713 mil têm entre 60 e 69 anos, enquanto 580 mil estão na faixa etária de 70 a 79 anos.

Dados da associação comercial F&P indicam que cerca de 80 mil pessoas acima da idade de aposentadoria estão ativamente trabalhando. Essa tendência é atribuída a condições econômicas favoráveis, maior flexibilidade dos empregadores e um desejo crescente de muitos dinamarqueses de continuar no mercado de trabalho.

A decisão de aumentar a idade de aposentadoria gerou reações mistas na sociedade dinamarquesa. Jan V. Hansen, diretor de pensões da F&P, afirmou que muitos dinamarqueses estão dispostos a trabalhar por mais tempo, pois se sentem saudáveis e motivados.

No entanto, a Aliança Vermelho-Verde, um partido socialista, criticou o aumento da idade de aposentadoria como excessivo, argumentando que muitos trabalhadores em funções fisicamente exigentes não poderão continuar até essa idade.

A Dinamarca agora se destaca em comparação a outros países europeus que também estão revisando suas idades de aposentadoria. Na França, por exemplo, houve protestos em 2023 contra o aumento da idade de aposentadoria para 64 anos. Já no Reino Unido, a idade deve aumentar para 67 anos entre 2026 e 2028.