O Nubank anunciou um plano ambicioso de investimento de R$ 45 bilhões no Brasil para o ano de 2026. Este montante será direcionado ao desenvolvimento de novas plataformas e modelos de crédito que utilizam inteligência artificial, além do lançamento de novos produtos e serviços.

O Brasil é o principal mercado do Nubank, com mais de 113 milhões de clientes, representando 87% da base global de clientes da Nu Holdings. O investimento projetado para 2026 é quase o dobro do que foi aplicado pelo banco nos últimos dois anos. Esse aumento significativo inclui o reinvestimento dos resultados obtidos pela operação no Brasil, além de cobrir gastos com tecnologia, custos operacionais e impostos.

Compromisso com os Clientes

Livia Chanes, CEO do Nubank Brasil, destacou que esse investimento reflete o compromisso da empresa em ser um aliado financeiro dos brasileiros. O objetivo é acompanhar os clientes em cada fase de suas jornadas financeiras, oferecendo soluções que facilitem decisões mais inteligentes e contribuam para uma vida financeira saudável.

Além do investimento no Brasil, o Nubank está trabalhando para obter uma licença bancária no país ainda em 2026. Recentemente, a empresa também ingressou na Federação Brasileira de Bancos (Febraban), um passo importante para sua consolidação no mercado financeiro nacional.

No início do ano, o Nubank recebeu aprovação condicional do órgão regulador dos Estados Unidos para operar como banco naquele país, sinalizando suas ambições de expansão internacional.

No último trimestre do ano passado, o Nubank reportou um crescimento de 50% no lucro líquido em comparação ao mesmo período de 2024, alcançando US$ 894,8 milhões (equivalente a R$ 4,5 bilhões).

A carteira de crédito do banco digital também cresceu 40%, totalizando US$ 32,7 bilhões (aproximadamente R$ 163,8 bilhões). Esses resultados positivos demonstram a solidez da companhia e sua capacidade de crescimento em um mercado competitivo.