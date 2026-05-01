Alguns erros podem fazer com que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) bloqueie o benefício de segurados. Cada vez mais, o órgão tem atualizado o banco de dados com a ampliação do uso de sistemas digitais e cruzamento automático de informações, o que faz com que o rigor em relação aos dados seja maior. Tendo isso em vista, confira abaixo quatro erros comuns que podem afetar os usuários.

Dados cadastrais inconsistentes ou desatualizados: o sistema pode registrar informações diferentes, seja no CPF, CNIS ou no site do Gov.br. Por isso, alterações de nome, estado civil ou endereço, além de erros de grafia, costumam bloquear o benefício.

Falhas em vínculos empregatícios e contribuições: o mesmo se aplica quando há equívoco nos registros formais de trabalho e contribuições não são lançadas no CNIS. Da mesma maneira de quando há divergências entre documentos físicos e dados digitais, o INSS também pode trancar aposentadoria e outros benefícios por esse motivo.

Créditos: FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ AGÊNCIA BRASIL

Documentação médica insuficiente em benefícios por incapacidade: geralmente esse problema é detectado quando os relatórios médicos são feitos de forma genérica, sem maiores detalhes das limitações funcionais para o exercício da atividade profissional. Por dificultar a análise, normalmente provoca o bloqueio do benefício.

Descumprimento de exigências digitais e revisões periódicas: a não realização da prova de vida, falhas na autenticação digital ou a falta de resposta às notificações de revisão administrativa também causam bloqueios temporários do pagamento. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, o benefício é suspenso até que seja regularizado.

INSS alerta para correção dos dados

Diante das possibilidades de bloqueio automático, o Instituto Nacional do Seguro Social reforça a necessidade de os beneficiários atualizarem constantemente as informações colocadas no sistema. Afinal, são fatores essenciais para que os segurados não corram o risco de perderem o auxílio temporariamente. Por isso, é preciso ficar atento às novidades.