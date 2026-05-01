O Brasil é dono de uma das melhores praias do mundo. Pelo menos é isso o que aponta o ranking do Tripadvisor, que elencou as melhores praias do planeta para se visitar em 2026 em uma lista com 24 destinos diferentes e de belezas igualmente deslumbrantes.
O estudo considera os comentários e as notas dadas pelos usuários da plataforma ao longo do último ano. Ao todo, são 24 praias, que se destacam pela paisagem, qualidade da água, estrutura e também pela experiência oferecida aos seus visitantes.
O Brasil figura na 23ª posição do ranking, com a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, um dos cartões-postais do país. Conhecida tanto dos brasileiros quanto dos estrangeiros, Ipanema se destaca pela paisagem que reúne mar, montanhas e vida urbana, além do ponto de vista do pôr do sol do Arpoador.
Já a liderança ficou com Isla Pasion, localizada no México. O destino é seguido por duas praias gregas, que completam o pódio: a Praia de Elafonissi, famosa por sua areia de tons rosados, e a Lagoa de Balos, conhecida por ter águas azul-turquesa e piscinas naturais.
Veja o ranking das melhores praias de 2026:
- Isla Pasion, México
- Praia de Elafonissi, Grécia
- Lagoa de Balos, Grécia
- Eagle Beach, Aruba
- Praia da Falésia, Portugal
- Praia da Banana, Tailândia
- La Jolla Cove, Califórnia
- Praia de La Pelosa, Itália
- Praia de Manly, Austrália
- Colônia de pinguins da praia de Boulders, África do Sul
- Praia de Falassarna, Grécia
- Platja De Muro, Espanha
- Praia de Tobacco Bay, Bermudas
- Praia de Paleokastritsa, Grécia)
- Praia do Kite, Emirados Árabes Unidos
- Praia de Kelingking, Indonésia
- Praia Clearwater, Flórida
- Spiaggia dei Conigli, Itália
- Bondi Beach, Austrália
- Plaia de Maspalomas, Espanha
- Poipu Beach Park, Havaí
- Praia de Palombaggia, França
- Praia de Ipanema, Brasil
- Spiaggia La Cinta, Itália
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