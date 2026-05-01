O Brasil é dono de uma das melhores praias do mundo. Pelo menos é isso o que aponta o ranking do Tripadvisor, que elencou as melhores praias do planeta para se visitar em 2026 em uma lista com 24 destinos diferentes e de belezas igualmente deslumbrantes.

O estudo considera os comentários e as notas dadas pelos usuários da plataforma ao longo do último ano. Ao todo, são 24 praias, que se destacam pela paisagem, qualidade da água, estrutura e também pela experiência oferecida aos seus visitantes.

Créditos: Alexandre Macieira/Riotur

O Brasil figura na 23ª posição do ranking, com a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, um dos cartões-postais do país. Conhecida tanto dos brasileiros quanto dos estrangeiros, Ipanema se destaca pela paisagem que reúne mar, montanhas e vida urbana, além do ponto de vista do pôr do sol do Arpoador.

Já a liderança ficou com Isla Pasion, localizada no México. O destino é seguido por duas praias gregas, que completam o pódio: a Praia de Elafonissi, famosa por sua areia de tons rosados, e a Lagoa de Balos, conhecida por ter águas azul-turquesa e piscinas naturais.

Veja o ranking das melhores praias de 2026:

Isla Pasion, México Praia de Elafonissi, Grécia Lagoa de Balos, Grécia Eagle Beach, Aruba Praia da Falésia, Portugal Praia da Banana, Tailândia La Jolla Cove, Califórnia Praia de La Pelosa, Itália Praia de Manly, Austrália Colônia de pinguins da praia de Boulders, África do Sul Praia de Falassarna, Grécia Platja De Muro, Espanha Praia de Tobacco Bay, Bermudas Praia de Paleokastritsa, Grécia) Praia do Kite, Emirados Árabes Unidos Praia de Kelingking, Indonésia Praia Clearwater, Flórida Spiaggia dei Conigli, Itália Bondi Beach, Austrália Plaia de Maspalomas, Espanha Poipu Beach Park, Havaí Praia de Palombaggia, França Praia de Ipanema, Brasil Spiaggia La Cinta, Itália