Os anseios de um bilionário, assim como o de pessoas que ganham muito menos, seguem um mesmo padrão: nem sempre continuam iguais. O empresário Elon Musk, por exemplo, possui vários sonhos capazes de mudar com o passar do tempo. Recentemente, ele comentou sobre um.

O dono da SpaceX, da Starlink e do X utilizou a rede social para comunicar que houve uma alteração nos esforços. Elon Musk teria falado anteriormente sobre colonizar e construir uma cidade no planeta mais próxima da Terra, Marte. No dia 08 de fevereiro, porém, o alvo se tornou a Lua e com novidade.

Elon Musk não só revelou que a prioridade é construir uma cidade na Lua, como explicou que gostaria de uma com “crescimento próprio”. O empresário complementou o anúncio com uma projeção otimista. Acredita que é possível alcançar o sucesso na “missão” em uma década. Para Marte, a previsão era de 20 anos.

Créditos: SpaceX para New York Times

Adeus, Marte e foco na Lua?

Pelo visto, não. A reportagem da CNN entrou em contato com Elon Musk depois do anúncio para entender melhor os novos passos. O empresário não descartou os investimentos em Marte. De acordo com o próprio, os trabalhos tendem a começar em cerca de cinco ou sete anos.

O empresário, há anos, deixa claro a ambição de colonizar Marte e levar a vida humana para um novo estilo de convivência. Elon Musk pensa que é uma alternativa viável para o caso de um possível apocalipse. Seja por conta de guerras ou pandemias.

Não é o mesmo pensamento da NASA. A empresa estadunidense continua com o foco em estudos e pesquisas na superfície da Lua. O presidente do país, Donald Trump, tem o interesse de enviar os astronautas novamente ao lugar e mostrar o poder espacial estadunidense.