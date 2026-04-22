O relatório mais recente do Environmental Working Group (EWG) revelou que certos alimentos possuem altos níveis de resíduos de pesticidas, o que pode representar riscos à saúde. A seguir, estão os cinco alimentos mais perigosos para o consumo em 2026, com base na concentração de pesticidas detectada.

Espinafre

O espinafre lidera o ranking dos alimentos com maior carga de resíduos de pesticidas. O estudo apontou que esse vegetal apresentou a maior concentração de pesticidas por peso, com uma média de quatro ou mais substâncias diferentes detectadas em cada amostra. Essa alta contaminação torna o espinafre um alimento que deve ser consumido com cautela.

Morangos

Os morangos também estão entre os alimentos mais contaminados, apresentando múltiplos resíduos químicos. A popularidade dessa fruta, especialmente entre os consumidores saudáveis, é preocupante, pois a exposição a esses pesticidas pode ter efeitos adversos à saúde. Portanto, é importante considerar a origem e a forma de cultivo dos morangos antes do consumo.

Uvas

As uvas figuram na lista dos alimentos com maior presença de pesticidas. Assim como os morangos, elas são frequentemente consumidas in natura, o que aumenta a preocupação com a ingestão de resíduos químicos. A contaminação das uvas pode ocorrer tanto no cultivo quanto no transporte, tornando essencial a escolha de produtos de fontes confiáveis.

Nectarinas

As nectarinas são outro item que apresenta altos níveis de resíduos de pesticidas. O estudo do EWG destaca que essa fruta pode conter substâncias químicas que, quando consumidas regularmente, podem impactar a saúde a longo prazo. Assim, é aconselhável optar por nectarinas orgânicas sempre que possível.

Pêssegos

Os pêssegos completam a lista dos cinco alimentos mais perigosos devido à presença de pesticidas. Com uma média de resíduos químicos detectados em amostras, os pêssegos devem ser consumidos com precaução. A lavagem adequada e, se possível, a escolha de pêssegos orgânicos podem ajudar a minimizar a exposição a esses contaminantes.