Os usuários de celulares Samsung frequentemente enfrentam problemas com a duração da bateria. No entanto, é possível prolongar a vida útil da bateria com algumas configurações simples. Com apenas alguns cliques nas configurações do aparelho, os usuários podem fazer ajustes que impactam diretamente na autonomia do dispositivo.

Ativação do modo escuro

Uma das maneiras mais eficazes de economizar bateria em dispositivos Samsung é ativando o modo escuro. Essa opção pode ser encontrada nas configurações, na seção de “Exibição”. A principal razão para essa mudança é que a maioria dos smartphones Samsung utiliza telas OLED.

Nesses displays, os pixels pretos são desligados, resultando em menor consumo de energia. Portanto, ao optar por um fundo escuro, não apenas se melhora a estética do aparelho em ambientes com pouca luz, mas também se reduz o consumo de bateria.

Ajuste do tempo de desligamento da tela

Outra configuração importante para economizar bateria é o ajuste do tempo de desligamento automático da tela. Quanto menor o tempo até que o display se apague, mais bateria será economizada. No entanto, um tempo muito curto pode ser inconveniente ao ler textos longos.

Para resolver isso, a Samsung oferece a opção de manter a tela ligada enquanto o usuário estiver olhando para ela. Essa função utiliza a câmera frontal para detectar se o usuário está olhando para o display, evitando que ele se desligue desnecessariamente.

Modo de economia de energia

Para quem deseja uma economia mais drástica, o modo de economia de energia pode ser ativado nas configurações de bateria. Embora esse modo limite algumas funcionalidades e reduza o desempenho do aparelho, ele pode ser ajustado para que o usuário escolha quais restrições deseja aplicar.

Opção de economia de energia adaptativa

Caso a configuração manual pareça complicada, existe uma opção chamada “Economia de Energia Adaptativa”. Ao ativar essa função, o smartphone aprende os hábitos de uso do usuário e ativa automaticamente o modo de economia de energia quando o dispositivo não está sendo utilizado intensamente.