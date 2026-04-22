O sistema de pagamentos instantâneos, conhecido como PIX, é uma ferramenta amplamente utilizada no Brasil desde a sua implementação pelo Banco Central em 2020. Com mais de 170 milhões de usuários, a popularidade do PIX também atraiu o interesse de golpistas, que utilizam técnicas diversas para enganar os usuários e roubar dinheiro.

Diante dessa realidade, é fundamental saber como agir rapidamente caso você seja vítima de um golpe. A primeira medida a ser tomada ao perceber que caiu em um golpe é a contestação imediata da transação.

Para isso, acesse o aplicativo do seu banco e inicie o processo de contestação. Caso o aplicativo não forneça uma solução satisfatória, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) ou a Ouvidoria do banco. É importante guardar o número do protocolo de atendimento, pois ele será necessário para futuras reclamações.

Mecanismo Especial de Devolução (MED)

Ao reportar o golpe, o banco acionará o Mecanismo Especial de Devolução (MED). Esse sistema permite que a instituição comunique a outra que recebeu o valor, bloqueando os recursos preventivamente. As instituições têm até sete dias para avaliar a reclamação.

Durante esse período, o recebedor não poderá sacar o valor. Se a fraude for confirmada, o dinheiro será devolvido integralmente ao pagador. Contudo, a recuperação depende da análise do caso e da disponibilidade de saldo na conta do recebedor.

Além de contestar a transação junto ao banco, é essencial registrar um Boletim de Ocorrência (BO). Esse documento formaliza a denúncia do golpe e serve como prova no processo administrativo bancário. Em alguns estados, é possível registrar o BO online, facilitando o processo para as vítimas.

Caso não consiga resolver a situação diretamente com o banco, você pode abrir uma reclamação no Banco Central do Brasil. Embora o BC não resolva casos individuais, ele registra as reclamações para fiscalizar a conduta do banco envolvido. O contato pode ser feito pelo telefone 145, disponível em dias úteis, ou por meio do portal Fale Conosco do BC.