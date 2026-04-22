A forma como utilizamos shampoo e condicionador pode influenciar diretamente a saúde dos cabelos. Muitos especialistas em cuidados capilares afirmam que a ordem na aplicação desses produtos é essencial para obter os melhores resultados.

Tradicionalmente, o shampoo é aplicado primeiro, seguido do condicionador, mas novas abordagens sugerem que essa sequência pode ser alterada para beneficiar ainda mais os fios.

A frequência com que lavamos o cabelo é um ponto debatido entre os especialistas. A dermatóloga Nicole Kresch recomenda que pessoas com couro cabeludo oleoso ou com caspa lavem o cabelo diariamente. Para cabelos normais ou secos, a lavagem a cada 48 horas é suficiente.

O mais importante é não evitar a lavagem, pois a falta de higiene pode levar a problemas capilares. A escolha dos produtos também deve ser adequada às necessidades específicas de cada tipo de cabelo.

Escolha dos produtos adequados

Selecionar os produtos corretos para o seu tipo de cabelo é fundamental. Existem opções específicas para cabelos oleosos, secos, danificados ou tingidos. A utilização de produtos adequados ajuda a tratar problemas específicos e a manter a saúde dos fios.

Além disso, aprender a usar esses produtos de forma correta é essencial para garantir um cabelo saudável e bonito. A transformação capilar pode ser notável quando a rotina é adequada.

Um erro comum ao lavar o cabelo é aplicar shampoo em toda a extensão dos fios. O ideal é aplicar o produto apenas na raiz, onde se acumulam as impurezas. A espuma gerada durante a lavagem é suficiente para limpar o restante do cabelo.

Muitos cabeleireiros têm recomendado a aplicação do condicionador antes do shampoo. Essa técnica oferece a vantagem de adicionar hidratação aos fios sem pesá-los. O condicionador protege o cabelo e proporciona uma camada extra de hidratação antes da limpeza com shampoo.