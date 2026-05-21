O Bolsa Família é um programa essencial no Brasil, destinado a combater a pobreza e promover a inclusão social. Ele é composto por cinco benefícios que se complementam, proporcionando suporte financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade.

Benefício de Renda de Cidadania (BRC)

O Benefício de Renda de Cidadania (BRC) assegura R$ 142 por integrante da família. Este valor é fundamental para garantir que cada membro receba um suporte básico, contribuindo para a redução das desigualdades sociais. O BRC é o primeiro passo para muitas famílias que dependem do Bolsa Família para atender suas necessidades diárias.

Benefício Complementar (BCO)

O Benefício Complementar (BCO) atua quando a soma total recebida pela família não atinge R$ 600. Esse benefício garante que nenhuma família receba menos do que esse valor mínimo mensal, proporcionando uma base financeira mais estável. O BCO é crucial para assegurar que as famílias possam enfrentar os desafios financeiros sem cair em situações de extrema vulnerabilidade.

Benefício Primeira Infância (BPI)

O Benefício Primeira Infância (BPI) oferece R$ 150 por criança de até 7 anos incompletos. Esse benefício é direcionado a apoiar as famílias na educação e saúde de crianças pequenas, incentivando o desenvolvimento adequado na primeira infância. O BPI é uma ferramenta importante para garantir que as crianças tenham acesso a cuidados essenciais durante uma fase crítica de suas vidas.

Benefício Variável Familiar (BVF)

O Benefício Variável Familiar (BVF) adiciona R$ 50 para cada gestante, nutriz ou jovem entre 7 e 18 anos por família. Este benefício visa apoiar as fases de transição na vida dos jovens, promovendo o acesso à educação e cuidados de saúde. O BVF é uma maneira de garantir que as famílias recebam suporte adicional em momentos importantes de desenvolvimento.

Benefício Extraordinário de Transição (BET)

O Benefício Extraordinário de Transição (BET) foi criado para atender às famílias que já recebiam auxílio antes das mudanças no programa. Este pagamento visa evitar que essas famílias sofram perdas imediatas de renda durante a migração para o novo modelo do Bolsa Família.